Alev Alev Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 6 Mayıs 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Alev Alev 26. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Alev Alev dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapımda bir yangın ile hayatı değişen 3 kadının hikayesi anlatılıyor. Aşk, intikam ve mücadele dolu hikayesi ile dikkat çeken yapımın başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü yer alıyor. Her bölümü ilgi ile takip edilen dizide yaşanacak yeni gelişmeler de merakla bekleniyor. Dizi her hafta perşembe akşamları saat 20.00’da Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Alev Alev Dizisi 25. Bölümde Neler Yaşadı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev geçen hafta 25. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın geçen hafta yayınlanan son bölümünde Çelebi’nin ölümü ekrana damgasını vururken, Hülya’nın planı ise izleyenleri şoka soktu. Dizi heyecan dolu son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Alev Alev dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Çelebi’nin intihar haberi herkesin hayatına bomba gibi düşer. İntihar sonrası hastaneye kaldırılan Çelebi’nin öldüğünün açıklanması başta Cemre ve Ozan olmak üzere herkese rahat bir nefes aldırır. Ancak tüm yaşananlar Hülya’nın bir oyunudur. Hülya Çelebi’yi hastanede öldü göstererek yurt dışına kaçması için plan yapar. Çelebi bu operasyonu başarı ile atlatır ancak yurt dışına kaçacağı teknede gördüğü bir fotoğraf işlerin değişmesine neden olur. Öldü sandığı Ozan’ın yaşadığını öğrenen Çelebi, gitmekten vazgeçer ve intikam almaya karar verir. Ozan’ı öldürmekten vazgeçmeyen Çelebi, yeni planı için Cemre ve Ozan’ı uzaktan izlemeye başlar.

Alev Alev Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Alev Alev dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Çelebi’nin intikam planı için geri döndüğü final sahnesi ile heyecanı zirveye çıkaran yapımın yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cemre ve Ozan arasındaki duygusal anların dikkat çektiği yeni bölüm fragmanın ardından beklenen yapım bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.