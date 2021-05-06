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- 06 May 2021 - 15:06

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 6 Mayıs 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Kıbrıs 6. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, TRT 1'in en güzel dizilerinden olan Bir Zamanlar Kıbrıs ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Bir Zamanlar Kıbrıs 6. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 6. Bölüm izle, makalemizle birlikte Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz.

Ali Kurt
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Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 6. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun başarılı yapımları arasında yer alan Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Kıbrıs olaylarını anlatan heyecan dolu yapımda yaşanacaklar her hafta merakla bekleniyor. Dizi perşembe akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 5. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi geçen hafta 5. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın geçen hafta yayınlanan bölümünde Kemal uzun sürenin ardından İnci ve Müge ile karşı karşıya gelir. Ankaralı ise tehlikeli bir tuzağın içine düşmüştür. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Kemal, Derviş’in yaşadığını üstelik karısı ve kızı ile bir arada olduğunu öğrenir. Kemal onların yanına doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmak için hazırlanırken karşısında bir engel bulur. Ankaralı Kemal’in bunu yapmasına izin vermek istemez. Türk hasta ve esirleri almak için Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson’un bir oyun oynayacağını anlar. Gerilim dolu başlayan esir tesliminde İnci, Kemal,  Ankaralı, Samson, Makaryos, Grivas ve Sandy aynı binanın içindedir. Kemal Ankaralı’nın bahsettiği ölüm tuzağını anlar. Fakat karısını ve kızını görmek için bilerek bu tuzağa düşer. Bu oyun ile Kemal, İnci ve Müge ile uzun zaman sonra yeniden karşı karşıya gelir. Bu sırada Makaryos Bereli avına devam eder. Aldığı destekler Bereli’nin köşeye sıkışmasına neden olur. Adaya gelmek için yola çıkan Ayşe ise Mersin’de beklenmedik bir sürpriz ile karşı karşıya kalır.

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin geçen hafta ekrana gelen bölümünün ardından yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ayşe’nin esir düşmesi dikkat çekerken, İnci ve Müge ise kaçmayı başarır. Samson için ise yolun sonu gelmiştir. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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06 May 2021 - 15:06 - Dizi Fragmanları

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