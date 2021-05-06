Camdaki Kız Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 6 Mayıs 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Camdaki Kız Dizisi 5. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Camdaki Kız dizisi duygu yüklü bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden ekrana uyarlanan ve gerçek bir yaşam hikayesinin anlatıldığı dizinin başrolünde Burcu Biricik yer alıyor. Dizi perşembe akşamları saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Camdaki Kız Dizisi 4. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, geçen hafta 4. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan yapımın son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Dizi son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.

Camdaki Kız dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Koroğlu ailesinin tüm çabalarına rağmen Cana ve Sedat’ın fotoğrafı gazetede yayınlanır. Haberin gündeme bomba gibi düşmesi üzerine tüm gazeteciler harekete geçer. Herkes Nalan’ın bu olaya karşı vereceği tepkiyi merak etmeye başlar. Haberin yayılması ile beraber Koroğlu malikanesinde de kıyamet kopar. Rıfat Koroğlu başta olmak üzere bu haber herkesi çok öfkelendirir. Koroğlu ailesinin şereflerini ve şirket hisselerini korumak için bu haber işini biran önce düzeltmeleri ve Nalan’ın nişanı atmalarına engel olmaları gerekmektedir. Koroğlu ailesi bu işi temizlemek için plan yaparken, Nalan ise gazete haberi ile büyük hayal kırıklığı yaşar. Nalan üzgünken Feride ise öfkelidir. Başından beri Koroğlu ailesine güvenmeyen Feride bu haberin üzerine bir açıklama beklemeye başlar. Feride’nin beklediği açıklama ise gelmez çünkü Koroğlu ailesinin başka bir planı vardır.

Camdaki Kız Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Camdaki Kız dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin 5. bölüm fragmanında Nalan’ın Sedat ile ilgili kaygıları izleyenlerin dikkatini çekerken, Sedat ise büyük bir kaza geçirir. Her bölümü merakla takip edilen yapımın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Camdaki Kız yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.