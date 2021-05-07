Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 May 2021 - 10:30

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 188. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme farklı gündemi ile Show TV ekranlarında saat 15.15'te seyircisiyle buluşacak. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 7 Mayıs 2021 kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 7 Mayıs 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor, gizli kalmış suçlar ortaya çıkıyor. İlgi ile takip edilen yapımda aldatılma, dolandırıcılık gibi birçok farklı gündem ekrana geliyor. Suçlular ve mağdurların yüzleştiği program hafta içi hergün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 6 Mayısta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, birbirinden çarpıcı gündemleri ile dün yine izleyenleri ekrana kilitledi. Birçok farklı suçun ekrana geldiği yapımın son bölümünde yüzleşmeler ve hesaplaşmalar yaşandı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının ekrana gelen son bölümünde Zeynep’in eşi ve kayınvalidesi ile yaşadıkları konuşulmaya devam edildi. Canlı yayına konuk olmaya devam eden Zeynep, eşinin kendisini farklı insanlarla cinsel ilişkiye zorladığını anlattı. Yayına telefonla bağlanan konuk, Zeynep’in eşi Metin ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve kendisine de eşi ile ilgili uygunsuz tekliflerde bulunduğunu açıkladı. Zeynep’in anlattıklarını doğrulayan konuk, aralarında geçen konuşmaları aktardı. Zeynep’in kayınvalidesi Münevver hanım ise gelininin çocuklarına fiziksel şiddet uyguladığını ve çocukların devlet kontrolüne verilmesi gerektiğini belirtti. Gerilim her geçen gün arttığı olayda Sezer Bey de yengesi Zeynep ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aralarında ilişki yaşandığı iddia edilen Zeynep ve Sezer Bey canlı yayında yüzleşti. Sezer Bey Zeynep yüzünden eşi ile arasının bozulduğunu iddia etti.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 7 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünün ardından konuşulacaklar merak konusu oldu. Programın ekrana gelecek yeni bölümünde Zeynep’in taciz olayı gündem olmaya devam edecek. Konu ile ilgili bilinmeyenlerin konuşulacağı yeni bölümde farklı olaylar da ele alınacak. Program yeni bölümü ile bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.

# didem arslan yılmaz son bölüm izle, Didem Arslan Yılmaz kesintisiz son bölüm, Didem Arslan Yılmaz haberleri, didem arslan yılmaz canlı izle, didem arslan yılmaz canlı, Didem Arslan Yılmaz son bölüm izle youtube, Didem Arslan Yılmaz youtube, Didem Arslan Yılmaz’da bugün ne oldu, Didem Arslan Yılmaz canlı yayın izle, didem arslan yılmaz izle, Didem Arslan Yılmaz kesintisiz tam izle, Didem Arslan Yılmaz kesintisiz youtube izle

07 May 2021 - 10:30 - Dizi Fragmanları

# TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ:
Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 40. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 40. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 7 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 7 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Doya Doya Moda All Star 6 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 39. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 6 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 39. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 187. Bölüm Full İzle! 6 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 187. Bölüm Full İzle! 6 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doya Doya Moda All Star 5 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 38. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 5 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 38. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 186. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 186. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 5 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Doya Doya Moda All Star 4 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 37. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 4 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 37. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 185. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 185. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Mayıs 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 7 Mayıs 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 700. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu? mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 7 Mayıs 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 700. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?
Zuhal Topal'la Sofrada 600. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 600. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 7 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 7 Mayıs 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 40. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 7 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 40. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 188. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 188. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status