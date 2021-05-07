Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 188. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 7 Mayıs 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor, gizli kalmış suçlar ortaya çıkıyor. İlgi ile takip edilen yapımda aldatılma, dolandırıcılık gibi birçok farklı gündem ekrana geliyor. Suçlular ve mağdurların yüzleştiği program hafta içi hergün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 6 Mayısta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, birbirinden çarpıcı gündemleri ile dün yine izleyenleri ekrana kilitledi. Birçok farklı suçun ekrana geldiği yapımın son bölümünde yüzleşmeler ve hesaplaşmalar yaşandı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının ekrana gelen son bölümünde Zeynep’in eşi ve kayınvalidesi ile yaşadıkları konuşulmaya devam edildi. Canlı yayına konuk olmaya devam eden Zeynep, eşinin kendisini farklı insanlarla cinsel ilişkiye zorladığını anlattı. Yayına telefonla bağlanan konuk, Zeynep’in eşi Metin ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve kendisine de eşi ile ilgili uygunsuz tekliflerde bulunduğunu açıkladı. Zeynep’in anlattıklarını doğrulayan konuk, aralarında geçen konuşmaları aktardı. Zeynep’in kayınvalidesi Münevver hanım ise gelininin çocuklarına fiziksel şiddet uyguladığını ve çocukların devlet kontrolüne verilmesi gerektiğini belirtti. Gerilim her geçen gün arttığı olayda Sezer Bey de yengesi Zeynep ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aralarında ilişki yaşandığı iddia edilen Zeynep ve Sezer Bey canlı yayında yüzleşti. Sezer Bey Zeynep yüzünden eşi ile arasının bozulduğunu iddia etti.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 7 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünün ardından konuşulacaklar merak konusu oldu. Programın ekrana gelecek yeni bölümünde Zeynep’in taciz olayı gündem olmaya devam edecek. Konu ile ilgili bilinmeyenlerin konuşulacağı yeni bölümde farklı olaylar da ele alınacak. Program yeni bölümü ile bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.