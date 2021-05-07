Zuhal Topal'la Sofrada 600. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 7 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 600. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yarışma üçüncü sezonu ile ekrana geliyor. İlk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan programda eğlence dolu anlar yaşanıyor. Mutfakta birbirinden iddialı isimlerin rekabet ettiği programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Yarışmacıların kimi zaman gerilimli, kimi zaman eğlenceli dakikalar yaşadığı yapım hafta içi saat 16.00’da ekrana geliyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yapımda her hafta 5 gelin ve kaynana takım halinde mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği yarışmada kaynanalar ise jüri üyesi oluyor. Kendi seçtikleri menüleri kısıtlı zamanda hazırlamak ve yüksek puanlar almak için mücadele eden gelinler, kaynanaları ve Zuhal Topal’ı evlerinde misafir ediyor. Kaynanalar da kendi gelinlerini birinci yapmak için puan veriyor. Rekabet ve heyecan dolu anların ekrana geldiği yapımda cuma günleri haftanın finali açıklanıyor. Her hafta birinci olan isim 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 6 Mayıs Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programı dün yine heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. Haftanın 4. yarışmacısının performansını sergilediği programda kıyasıya mücadele yaşandı. Programın sıkı takipçileri 6 mayıs günü yarışan gelinin kaç puan aldığını merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programında dün Duygu Çağıran ve kaynanası Havva Çağıran yarıştı. Haftanın finali yaklaşırken heyecanın zirveye ulaştığı bölümde yarışmacı yemekleri ile kaynanalardan olumlu yorumlar aldı. Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 31 puan alan Duygu Çağıran kendisinden önce yarışan isimleri geride bıraktı.

Zuhal Topal’la Sofrada Programı 7 Mayıs Yarışmacısı Kim, Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Zuhal Topal’la Sofrada programında 7 mayıs günü yarışan isim ve puan durumu henüz belli değil. Program bugün saat 16.00’da haftanın finali ile izleyenleri ile buluşacak.