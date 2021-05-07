Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 7 Mayıs 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 700. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 7 Mayıs 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta eğlence ve rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan yemek yarışmasında birbirinden renkli yarışmacılar mücadele ediyor. Programda her hafta günün ve haftanın birincisi olacak isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem lezzetli yemek tarifleri öğrendiği hem de kahkaha dolu anlara eşlik ettiği program hafta içi hergün saat 13.00’da Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Seda Sayan’ın renkli sunumu ile canlılık kattığı yarışmada her hafta 4 gelin ve kaynana kıyasıya mücadele ediyor. Gelinlerin günün yemeğini en iyi şekilde yapmak için zamanla yarıştığı yapımda kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya ve en yüksek puanları vermeye çalışıyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği programda kaynanalar ise Seda Sayan ile beraber jüri üyesi oluyor. Programda günün birincisi olan yarışmacı çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi olan yarışmacı ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Ekranların en çok altın dağıtan yarışma programı izleyenleri ekrana kilitliyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 6 Mayıs Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının son bölümünde yine kahkaha dolu anlar yaşandı. Kaynanalar arasında keyifli sohbetlerin gerçekleştiği son bölümde gelinler ise kıyasıya mücadele etti. Programın sıkı takipçileri 6 mayıs günü birinci olan ismi merak ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında finalin de yaklaştığı son bölümde heyecan dolu anlar yaşadı. Seda 16 puan alarak çeyrek altını kazanırken, diğer yarışmacılar ise 13 puan ile berabere kaldı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında 7 mayıs puan durumu ve çeyrek altının sahibi henüz belli olmadı. Program yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da ekrana gelecek.