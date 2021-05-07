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- 07 May 2021 - 12:07

Mavera 26. Bölüm Final Full İzle! 7 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mavera 26. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, TRT 1'in en güzel dizilerinden olan Mavera ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Mavera 26. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Mavera 26. Bölüm izle, makalemizle birlikte Mavera son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz. İşte milyonlarca kişinin severek izlediği, birçok hayranı bulunan Mavera 26. Bölüm…

Ali Kurt
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Mavera 26. Bölüm Final TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının yeni sezon yapımları arasında yer alan Mavera yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor.  İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen dizi TRT1’in Ramazan ayına özel yapımları arasında yer alıyor. Her sene olduğu gibi Ramazan ayının başlaması ile ekrana gelen yapımda heyecan dolu anlar yaşanıyor. Tarihi ve ruhani içeriği ile izleyenlerin takdirini kazanan Mavera dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Haftanın hergünü 23.45’te ekrana gelen dizi bugün final bölümü ile izleyenleri ile buluşacak.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği Mavera dizisinde Hace Ahmet Yesevi’nin hikmetli sözleri ve hak inancı ile verdiği mücadele anlatılıyor. Başrollerinde Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu ve Hasan Küçükçetin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımda heyecan ve duygu dolu anlar ekrana geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesi ile sevilen yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Mavera Dizisi 25. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Mavera dizisi, dün 25. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Hace Ahmet Yesevi ve sevenlerinin hak için verdiği mücadelenin anlatıldığı yapımda dün yine izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Dizinin son bölümünde Hace Ahmet ve dostları yeni bir mücadelenin içine girdi. Mavera son bölümü ile izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Mavera dizisinde Bağdat’a gönderilen Hace Ahmet Yesevi’nin hikmetli sözleri ve hak için dostları ile verdiği mücadele anlatılıyor. Hace Ahmet’in hikmetli sözlerinden etkilenen ve onu seven Alperenlerle, Hace Ahmet’i yok etmek isteyen düşmanları arasındaki savaşın ekrana geldiği yapımda her bölüm heyecan dolu sahneler yaşanıyor.

Mavera Dizisi 26. Bölüm Final Fragmanı Yayınladı Mı?

Ramazan ayının başından bu yana ekrana gelen Mavera dizisi, bugün final bölümü ile ekrana veda edecek. İlk bölümünden bu yana izleyenlerden beğeni toplayan yapımın son bölüm tanıtımı yayınlandı. Mavera dizisi bugün saat 23.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

 

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07 May 2021 - 12:07 - Dizi Fragmanları

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