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- 07 May 2021 - 14:07

Kırmızı Oda Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dizi sektörüne ilk girdiği andan beri seyircilerin büyük beğenisini ve ilgisini toplayan Kırmızı Oda 36. Bölüm ile sizlere nefes kesen bir yayın keyfi sunuyoruz. Kırmızı Oda son bölüm izle, Kırmızı Oda 36. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak sizde çok sevilen Kırmızı Oda dizisini reklamsız bir şekilde izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz…

Ali Kurt
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Kırmızı Oda 36. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Kırmızı Oda dizisi heyecan ve duygu dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Her bölümü ile reyting rekorları kıran yapımda gerçek yaşam hikayeleri ekrana geliyor. Bir psikiyatri kliniğine gelen hastaların travmalarının anlatıldığı dizi her hafta cuma akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Kırmızı Oda Dizisi 35. Bölümde Neler Yaşandı?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda geçen hafta 35. bölümü ile ekrana geldi. Mitra’nın sırlarla dolu hikayesinin ekrana geldiği son bölümde Vahit de yalnızlığı ile yüzleşir. Esra Ronabar, Yiğit Özşener, Uğur Yücel ve Melisa Aslı Pamuk’un konuk oyuncu olarak yer aldığı son bölüm izleyenleri yine ekrana kilitledi.

Kırmızı Oda dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Doktor hanım yeni hastası ile tanıştı. İran’ın önde gelen ailelerinden birinin kızı olan Mitra Doktor hanım ile geçmişini paylaşır.  İran kökenli babası ile Türk kökenli annesinin nasıl tanıştığını anlatan Mitra, sırlarla dolu aile hayatını Doktor hanıma anlatır. Vahit ise oğlu ile arasında yaşananları altında yatan nedenleri açıklamaya başlar. Hissettiği yalnızlık duygusundan aşk sayesinde kurtulduğunu açıklayan Vahit, babası yüzünden aşkından nasıl vazgeçmek zorunda kaldığını açıklar. Sadi ise yaşadığı acı dolu günlerin ardından yaşadığı dönüm noktasını Doktor hanım ile paylaşır. Hamdi ile nasıl tanıştığını anlatan  Sadi yaşadığı onca acının ardından ilk kez umut hissettiği anı paylaşır. Sadi’nin hikayesi Doktor hanımın da duygusal anlar yaşamasına neden olur.

Kırmızı Oda Dizisi 36. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kırmızı Oda dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında Nihal’in evlilikleri ile ilgili aldıkları karar şaşkınlık yarattı. Mitra’nın hikayesinin de merakla beklendiği yapım yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.

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07 May 2021 - 14:07 - Dizi Fragmanları

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