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- 07 May 2021 - 14:10

Payitaht Abdülhamid 150. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Payitaht Abdülhamid heyecan dolu bölümüyle bu akşam 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak. Payitaht Abdülhamid 150. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Payitaht Abdülhamid 150. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının uzun soluklu yapımları arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenlerin takdirini topluyor. Tarihi bir döneme ışık tutan yapımda Osmanlı Devleti’nin çöküş yılları anlatılıyor. Başrolünde Bülent İnal’ın yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma akşamları saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 149. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarını sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid geçen hafta 149. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Abdülhamid sürpriz bir karar ile karşı karşıya kalırken, Mary ise amacına adım adım yaklaşır. Payitaht Abdülhamid dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Payitaht Abdülhamid dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Sultan Abdülhamid ve Sadrazam Paşa arasında büyük yüzleşme yaşanır. Bu esnada Selim ve Necip Paşa ise tehlikeli planlar içindedir. Planları işler ve Mahmut Paşayı Fransız sefaretinden kaçırırlar. Mahmut Paşa için yolun sonu gelmiştir. Selim onu idam sehpasına çıkarır. Bu gelişmelerin ardından Sultan Abdülhamid,  kendisini deriden üzen  bir haber ile karşı karşıya kalır. Sarayda ise yeni bir dönem başlamıştır. Mary’nin gelişi ile dengeler bir defa daha değişecektir. Saliha Mary’e haremi tanıtmaya başlar. Ancak Mary’nin amacı başkadır. Sultan Abdülhamid ile tanışmak için Aliye’den yardım ister. Ancak Saliha bu tanışmaya karşı çıkar. Saliha karşı çıksa da Mary yaptığı yeni plan ile Abdülhamid ile tanışmayı başarır.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 150. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Payitaht Abdülhamid dizisinin geçen hafta ekrana gelen entrika dolu bölümünün ardından yapımın yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin 150. bölüm fragmanları ekrana geldi. Yeni bölüm fragmanında Abdülhamid’in içerde bir hainin daha olduğunu anlaması ile yeni bölüm heyecanı arttı. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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07 May 2021 - 14:10 - Dizi Fragmanları

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