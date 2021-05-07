Akıncı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 7 Mayıs 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Akıncı Dizisi 19. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin ilk süper kahraman dizisi Akıncı aksiyon dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi toplayan yapımda İstanbul’u korumakla görevli olan Akıncı’nın mücadeleleri anlatılıyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile sevilen yapım her hafta cuma günleri saat 20.00’da ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Akıncı Dizisi 18. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Akıncı geçen hafta 18. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana izleyenlerden büyük beğeni toplayan dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde heyecan ve aksiyon dolu anlar ekrana geldi. Akıncı’nın büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğu son bölümde Nergis ise annesinin peşine düşer.

Akıncı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Akıncı son dakikada yetişir ve İstanbul’un kana bulanmasına izin vermez. Yaptığı hamle ile büyük bir felaketin önüne geçer ancak oyun daha bitmemiştir. Bu sırada Cevdet ise en büyük düşmanını tanımak için harekete geçer. Cevdet ve Akıncı düşmanları ile yüzleşmeye hazırlanırken Nergis ise öğrendiği gerçeklerin izini sürer. Annesinin hala yaşadığına emin olan Nergis, onu bulmak için araştırmalara başlar. Bu iş ise düşündüğünden çok daha tehlikeli olacaktır. Bu esnada Orhan bombacıların yerini tespit etmeyi başarır. Haritaların Alman konsolosluğunda olduğunu öğrenir. Konsoloslukta düzenlenecek bir parti vardır ancak içeri girmek hiç kolay değildir. Akıncı ve Orhan içeri girmek için yollar aramaya ve plan yapmaya başlarlar. Akıncı içeri girmeyi başarır bu partide ise en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.

Akıncı Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akıncı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Akıncı’nın partideki operasyonu başarı ile hallettiği görülürken, Kemal ise Köksal ile kızı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Akıncı dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.