Acemi Anneler 145. Bölüm Tek Parça İzle! 7 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Acemi Anneler 145. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Acemi Anneler dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yakın arkadaş olan 4 kadının aile hayatlarının ve dayanışmalarının anlatıldığı yapım hafta içi her gün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Acemi Anneler Dizisi 144. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Acemi Anneler dün 145. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana sevilerek takip edilen yapımda dün eğlence ve duygu dolu bir bölüm ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Nil bebekle ilgili endişelerini çözmeye çalışırken, Jasmin ise intikam için harekete geçer. Acemi Anneler dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Acemi Anneler dizisinin dün ekrana gelen son bölümünde Nil, doğum için hazır olmadıklarını düşünür. Kemal onu ikna etmeye çalışsa da başarılı olamaz. Doğum tatbikatı yapmaya karar verirler. Bu esnada ise beklenmedik bir durum ortaya çıkar. Dürdane ise Hayat ve Cenk olayında herkesin kalbini kırdığı için vicdan azabı çekmektedir. Bununla beraber Orhan’ın ağır sözleri de onu çok üzer. Dürdane evi terk eder ve huzur evine yerleşmeye karar verir. Tarık, Cenk, Ceren ve Melahat onu bu kararından vazgeçirmek için çabalar. Ancak kimse Dürdaneye engel olamaz. Jasmin ise her şeye rağmen Cenk ile yeniden bir araya gelmek ister. Cenk ise bu ilişkiye geri dönmemek konusunda kararlıdır. Jasmin intikam almak için Cenk’in aşı için hazırladığı formülü ele geçirmeye karar verir. Bu sırada Seda, abisine söylediği yalandan kurtulmanın yollarını arar. Bu kolay olmaz çünkü Sedat ve Rıza çok iyi anlaşmaya başlar.

Acemi Anneler Dizisi 145. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Acemi Anneler dizisinin dün ekrana gelen bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Dürdane’nin geçirdiği kaza herkesi endişelendirirken, Orhan ise sonunda Jasmin’in gerçek yüzünü görmeye başlar. Dizi yeni bölümü ile bugün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanacak.