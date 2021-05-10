Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Mayıs 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 701. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Mayıs 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların sevilen ismi Seda Sayan tarafından sunulan Gelinim Mutfakta programı, izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarından izleyicileriyle buluşan program, hafta içi her gün saat 13.00’da yayınlanıyor. Sevenlerinin merakla beklediği konu ise bir sonraki bölümde neler olacağı oluyor. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programında 7 Mayıs’ta çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim kim oldu? 10 Mayıs’ta neler olacak? İşte tüm detaylar…

Seda Sayan’ın sunduğu Gelinim Mutfakta programı, gündüz kuşağının en çok sevilen programları arasında yer alıyor. Gelinlerin yarıştığı, kaynanaların puanlandığı programda, heyecan ve entrika asla son bulmuyor. Seda Sayan’ın renk kattığı program, eğlenceli dakikalara da sahne oluyor. Aldığı reytinglerle sıralamadaki yerini koruyan program, verdiği yemek tarifleriyle de fark yaratmaya devam ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği konu ise günün sonunda çeyrek altını hangi gelin adayının alacağı oluyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 7 Mayıs Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programının 7 Mayıs 2021 tarihli yayını, gelinler arası kıyasıya bir rekabete ev sahipliği yaptı. Günün sonunda 3 gelin adayının aynı puanı aldığı programda, 1 gelin adayı çeyrek altını kazandı. Hafta elemesinin de gerçekleştirildiği programda, gelinlerden biri Gelinim Mutfakta programına veda etti.

Başa baş bir mücadele veren gelinler arasından sıyrılan isim Gönül oldu. Günü birinci olarak bitiren Gönül, çeyrek altını hak etti. Diğer üç gelinin aynı puanda kalması ise izleyicileri oldukça şaşırttı. Hafta elemesinde de rakiplerini geride bırakmayan başaran Gönül, 80 puanla bilezikleri kazanan isim oldu. Haftanın ikincisi olan Esra, 77 puanla bileziklere ulaşamadı.

Haftanın elenen ismi Gelinim Mutfakta izleyicilerini bir hayli şaşırttı. Eleme potasına giren Seda ve Kardelen’den birisi programa veda etti. Kaynanalardan hafta boyunca topladığı puan 72 olan Seda programda kalırken, Kardelen programa veda etti. Haftalık puanı 45’te kalan Kardelen, kaynanası Nuray ile birlikte programdan ayrıldı. Kardelen’in yerine programa kimin geleceği ise izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 10 Mayıs Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 10 Mayıs 2021 tarihli programı henüz yayınlanmış değil. Saat 13.00 Kanal D ekranlarından sevenleriyle buluşacak olan programa kimin katılacağı ise tam bir sürpriz olacak. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise eski isimlerden birinin programa geri döneceğini düşündürüyor.