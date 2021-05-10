Çukur 4.Sezon 36. Bölüm Full İzle! 10 Mayıs 2021 Çukur 4.Sezon 36. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Çukur 4. Sezon 36. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV’nin en gözde yapımlarından birisi olan Çukur, izleyicilerini ekrana itlemee devam ediyor. Her pazartesi sevenleriyle buluşan dizi, saat 20.00’da ekrana geliyor. Son bölümüyle nefesleri tutturan dizi, izleyicilerinde yeni bölümünde neler olacağına dair merak uyandırıyor. Çukur 4.sezon 35.bölümünde neler yaşandı? Çukur 4.sezon 36.bölümünde neler yaşanacak? İşte tüm detaylar…

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak Köstengil ve Rıza Kocaoğlu’nun yer aldığı dizi, ilginç gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Her bölümüyle sevenlerinin ilgisini toplamayı başaran Çukur, reyting sıralamasında da yerini korumaya devam ediyor. Pazartesi günleri saat 20.00’da yayınlanan dizinin, yeni bölümünde neler yaşanacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyenlerin büyük bir beğeniyle takip ettiği Çukur’un son bölümünün yankıları ise hala devam ediyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 35. Bölümde Neler Yaşandı?

Türkiye’nin fenomen dizilerinden biri olan Çukur, 4. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Show Tv ekranlarından sevenleriyle buluşan dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Heyecanın zirveye çıktığı anlar yaşatan Çukur, her bölümünde bir sonraki bölümüne dair küçük ipuçları içeriyor.

Sevenlerinin karşısına en son 4. sezon 35. Bölümüyle çıkan Çukur, büyük bir yankı uyandırmayı başardı. İlginç gelişmelerin yaşandığı bu bölümünde de dizi, reyting sıralamasındaki yerini korumaya devam etti. Çukur’un önceki bölümlerinde mahallenin amcası diye anılan “Cumali Amca” yüzünden Yamaç ve Vartolu karşı karşıya gelmişti. Heyecanlı dakikalar yaşatan iki kardeşin çekişmesi bu bölümde hız kesmeden devam etti. Yamaç’ın oyunları ile büyük darbe alan Vartolu, verdiği karşılıkla seyircileri şaşırtmayı başardı.

Koçavalıların en küçük oğlu olan Yamaç, amcasının mahalle üzerindeki etkisini azaltma için planlar yapmaya bu bölüm de devam etti. İpleri eline almak isteyen Vartolu ise Yamaç’a verdiği karşılıkla izleyenleri ekrana kilitledir. Vartolunun son hamlesiyle sarsılan Yamaç, iki kardeş arasındaki gerilimin devam etmesine neden oldu.

Efsun ve Sultan arasındaki gerilimin tırmandığı Çukur’un son bölümünde, izleyicileri Efsun ve Yamaç’ın aldığı haber de oldukça heyecanlandırdı. Karaca’nın ölümünün kendisine sıçramasından korkan Amca, harekete geçmeye karar verdi. Evdekileri Karaca’nın kendisinin gittiğine inandıracak çeşitli planlar yapmaya başladı. Dizinin renkli yüzlerinden biri olan Kulkan ise oynadığı son oyun ile bir adım önde olduğunu düşünmeye başladı. Ancak hesaplamadığı bir sonuçla karşılaşan Kulkan, yine hayal kırıklığına uğradı.

Çukur Dizisi 4. Sezon 36. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İzleyicisinin her bölümünü merakla belediği Çukur dizisi, 4. Sezon 35. Bölümüyle ekranlara gelecek. Bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak olan dizi, fragmanıyla hayranlarını iyice heyecanlandırıyor. Fragman’dan anlaşıldığı üzere bu bölüm, Vartolu’nun Amca’ya dair gerçekleri öğrendiği bölüm oluyor.