Yasak Elma Dizisi 110. Bölüm Final Full İzle! 10 Mayıs 2021 Yasak Elma 105. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 110. Final Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların fenomen dizilerinden birisi olan Yasak Elma, takipçilerini merak ettirmeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümüyle reyting sıralamasını alt üst eden dizi, yeni bölümde neler olacağı konusunda da merak uyandırmaya devam ediyor. Fox Tv’nin en beğenilen dizilerinden birisi olan Yasak Elma, her pazartesi saat 20.00’de ekrana geliyor.

Sevenleriyle üç sezondur bir araya gelen Yasak Elma, heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Her bölümüyle izleyenlerini ekrana kilitlemeyi başaran dizide, fazlaca olan entrikalı sahneler, sevenleri tarafından oldukça seviliyor. Yoğun ilgiye sahip olan yapımın başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece yer alıyor. Sevenleriyle her pazartesi Fox Tv aracılığıyla buluşan yapım, saat 20.00’de yayınlanıyor.

Yasak Elma Dizisi 109. Bölümde Neler Yaşandı?

Fox Tv’nin başarılı yapımları arasında yer alan dizi, en son 109. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Entrika ve heyecanın yüksek olduğu bu bölümde Şahika’nın ölümü takipçilerini oldukça şaşırttı. Cansu’nun vurarak öldürdüğü Şahika, diziye veda eden isim oldu. Aynı vurulma esnasında kolu yaralanan Yıldız, bu bölüm çocuğunu kaybettiğini öğrendi. Zor zamanlar geçiren Yıldız, Çağatay’ın tavsiyesi üzerine yalan söylemeyi bıraktı.

Yıldz’ın yalan söylemesi bırakması izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Her şeyi dobra dobra söyleyen Yıldız, ev halkı tarafından biraz çok hoş karşılanmadı. Ender ve Kaya’nın barışması son döneme bomba gibi düştü. Caner ve Emir’in yeni işi ise Zehra’yı biraz kıskandırdı. Her sahnesiyle güldürmeyi başaran dizide asıl gündem, Ender ve Yıldız’ın hayatını konu alan “Cennetten Kovulmak” adlı dizinin çekilmesi oldu. Dizinin senaryosunu ise fark etmeden Aysel’in aktardığı ortaya çıktı.

Yasak Elma Dizisi 110. Bölüm Sezon Finali Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her anıyla keyifli anlar yaşatan 109. bölümün ardından 101’uncu bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. 110. Bölüm fragmanıyla sevenlerini üzen dizi, sezon finali yapma kararı aldı. Dizinin sezon finalinin fragmanı, ilgi çekici olaylara ev sahipliği yaptı. Ender, Kaya ve Hasan Ali arasındaki gerginliğin tırmandığı bu bölüm, Yıldız’ın Ender tarafında yer alacağı belli oldu. Sevilen yapım olan Yasak Elma, Fox Tv ekranlarından bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak.