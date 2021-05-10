Maraşlı Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 10 Mayıs 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Maraşlı 17. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yayınladığı ilk andan itibaren sevilen yapımlar arasında giren Maraşlı, heyecan uyandırmaya devam ediyor. Takipçilerinin her bölümü beğenerek takip ettiği Maraşlı’nın bir sonraki bölümünde neler olacağı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Her pazartesi saat 20.00’da yayınlanan dizi, ATV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Sevilen dizi Maraşlı’nın 16.bölümünde neler oldu? Maraşlı’yı 17. bölümünde neler bekliyor? İşte tüm detaylar…

11 Ocak 2021 tarihinden beri yayınlanmaya devam eden Maraşlı’nın başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz yer alıyor. IMS&B Productions imzalı olan yapımın yönetmen koltuğunda Arda Sarıgül oturuyor. Ethem Özışık, Pelin Gülcan ve Ercan Uğur’un kaleme aldığı Maraşlı, yayınlandığı ilk günden beri ilgi görmeye devam ediyor.

Maraşlı Dizisi 16. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan Maraşlı, son bölümüyle de ilgi uyandırmayı başardı. Maraşlı’nın ölüm kalım savaşı verdiği son bölümde dizi, izleyicisini ekrana kilitledi. 16.bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Maraşlı dizisinde; Necati, Maraşlı’yı yaraladı. Yaralanmanın üzerine gelen polisleri fark eden Necati, kendisini yaralayarak, vurulmuş gibi davrandı. Hayati tehlikesi bulunan Maraşlı hastaneye kaldırıldı.

Mahur ve ailesinin gözaltına alındığı bu bölümde, Mahur’un evi ve stüdyosu polisler tarafından arandı. Bölümün ilerleyen dakikalarında Mahur, Firüzan ve Dilşad serbest kalırken, İlhan ve Aziz ise tutuklandı. Hedefine ulaştığına inanan Necati ve Savaş, babalarının intikamını aldığını düşünmeye başladı. İlhan ve Aziz’in cezaevinde geçen zor günleri diziye damga vuran kareler oldu. Cezaevinde kendisine kurulan pusuyla mücadele eden İlhan, oldukça zor zamanlar geçirdi. Maraşlı’nın komayı girdiği bu bölümde, Mahur duygusal açıdan zor bir süreç geçirdi.

Maraşlı Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Son bölümüyle büyük heyecan uyandıran Maraşlı, sevenlerinin bir sonraki bölümünde neler olacak sorusunu sormasına neden oldu. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise birkaç gün önce yayınlandı. Maraşlı ve Necati’nin yüzleşmesinin damga vurduğu bu bölümde, Mahur’un her şeyi öğreneceği anlaşıldı. Her pazartesi saat 20.00’da yayınlanan Maraşlı, bu akşam sevenleriyle ATV ekranı aracılığıyla buluşacak.