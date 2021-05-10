Uyanış: Büyük Selçuklu 31. Bölüm Full İzle! 10 Mayıs 2021 Uyanış: Büyük Selçuklu 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Uyanış: Büyük Selçuklu 31. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT 1’in sevilen dizilerinden olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, sevenlerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Tarihten beslenen bir yapım olan Uyanış, Büyük Selçuklu tarihini konu alıyor. İlgi uyandırıcı sahneleri ve savaş efektleriyle gözleri üzerine toplayan dizi, bir sonraki bölümünü merakla bekletiyor. Uyanış: büyük Selçuklu 30.Bölüm’de neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu 10 Mayıs 2021 tarihinde neler yaşanacak? İşte tüm detaylar…

Yapımcılığını Akri film’in üstlendiği dizinin, yönetmenliğini Sedat inci yapıyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Gürkan Uygun, Hatice Şendil, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Sezin Akbaşoğulları ve Kaan Taşaner yer alıyor. Tarihten beslenen gerçekçi konusu, kurgu ve dram ile birleştiriliyor. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Melikşah'ın hayatını konu alan dizi, reytinglerini korumaya devam ediyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 30. Bölümde Neler Yaşandı?

Her pazartesi TRT 1 ekranlarında sevenleriyle buluşan dizi, en son 30. bölümüyle ekranlara geldi. Melikşah’ın maceraları bu bölüm de izleyicilerine heyecanlı anlar yaşatmaya devam etti. İkinci kez Şelemzar önüne varan Melikşah, Turanşah ve Tekiş’in kendinden önce davrandığını fark etti. Törenin devreye girdiği bu anlarda Melikşah, Tapar’a verdiği kılıç hakkını Tekiş’e bırakmak zorunda kaldı.

Gevher’in Başulu’nun elini öpmeyi reddetmesi dizideki gerginliği tırmandırdı. Başulu’nun tavrı sonucu yatışan tartışma, Zübeyde’yi oldukça kızdırdı. Sencer’in karşılaştığı olaylarla seyircisini ekrana kitleyen dizi, Sencer’in melik hakkını alıp alamayacağını bu bölüm öğrenemedi. Dizinin sevenlerinin heyecanını arttırdığı son bölümü, bir sonraki bölümünde neler yaşanacağını merak ettirdi.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Son bölümün ardından izleyicilerinin sorduğu, bir sonraki bölüm fragmanı birkaç gün önce yayınlandı. İzleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan fragman, yeni bölüme dair ipuçları verdi. Heyecan ve entrikanın devam ettiği Uyanış: Büyük Selçuklu, yine ilgi çekici bir bölümle seyircisinin karşısına çıkıyor. Dizi, her pazartesi saat 20.00’da sevenleriyle buluşuyor. TRT 1 ekranlarından yayınlanan dizi, bu akşam meraklılarıyla buluşacak.