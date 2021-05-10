Kağıt Ev Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 10 Mayıs Kağıt Ev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kağıt Ev 4. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni yayınlanmaya başlayan dizilerden biri olan Kağıt Ev, merak ettirmeye deva ediyor. İzleyicilerin karşısına farklı bir kurguyla çıkan Kağıt Ev, bir sonraki bölümünü iple çektirmeyi başarıyor. Sevilen oyuncuların başrolünde olduğu dizi, her pazartesi saat 20.00’da Star Tv’de ekrana geliyor. Kağıt Ev Dizisi 3.bölümünde neler oldu? Kağıt Ev dizisi 4.bölümünde neler yaşanacak? İşte tüm detaylar…

O3 Medya imzalı yapım olan Kağıt Ev, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Dram türündeki dizi, farklı konusuyla her bölüm sevenlerini etkilemeyi başarıyor. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Ailenin büyük kızının işlediği cinayetle başlayan dizi, önümüzdeki günlerde çok konuşulacağa benziyor.

Kağıt Ev Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Bir aileyi ve ailenin sorunlarını konu alan dizi, en son bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Aylin ve Cihan’ın kızları Cemre’nin, İnci’yi öldürmesiyle başlayan hikayede gerilim bu bölüm de tırmanmaya devam etti. İnci’yi babasının sevgilisi sanan Cemre, bir yanlış anlama üzerine İnci’yi öldürmüştü. İnci’nin Aylin ve Cihan’ın oğulları Mert’in sevgilisi olduğu ise bu bölüm ortaya çıktı. Cihan’ın onu aldattığına dair şüpheleri artan Aylin, İnci’yle Cihan’ın arasında bir şey olup olmadığını merak etmeye devam etti.

Kızlarının işlediği cinayete tanık olan Aylin ve Cihan, Cemre’yi koruma kararı almıştı. Biri avukat, biri profesör olan ebeveynler, kızlarının kanıtlarını yok etmeye başlamıştı. Mert’in İnci’nin sevgilisi olması, Cihan ve Aylin’in planlarını alt üst etti. Kızlarını korumaya çalışırken, oğullarının birinci şüpheli haline gelmesi Aylin ve Cihan’ı şok etti. Aylin ve cihan bu bölümde İnci’nin ölümüne intihar süsü vermek için planlar yapmaya başladı.

İnci’nin annesi Gülsüm’ün hiçbir şeyden habersiz olması sebebiyle aileye olan samimi tavrı Aylin ve Cihan’a bu bölüm vicdan azabı çektirdi. Kızının davranışlarını bir türlü anlamlandıramayan Aylin, geçmişiyle yine bu bölüm yüzleşmeye başladı. Bütün olayların çıkmaza girmeye başladığı 3.bölümün ardından dizinin hayranları 4.bölümü merak etmeye başladı.

Kağıt Ev Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni başlamasına rağmen büyük bir yankı uyandıran Kağıt Ev, 4. bölümün fragmanını birkaç gün önce yayınladı. İlginç olayların bu bölüm de devam ettiği fragmanda, İnci’nin cesedinin taşınması dikkat çekti. Olayların giderek açığa çıkmaya başladığı Kağıt Ev’in fragmanında cinayetle ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı anlaşıldı. Ancak, şüpheli ile ilgili herhangi bir bilgi fragmanı içerisinde yer almadı. Kağıt Ev’in merakla beklenen 4. bölümü bu akşam saat 20.00’da Star Tv’den ekranlara gelecek.