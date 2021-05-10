Survivor 2021 Tek Parça İzle! 10 Mayıs 2021 Pazartesi Survivor 88. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021 88. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

2005 yılından beri yayınlamaya devam eden Survivor, yeni sezonuyla ilgi uyandırmaya devam ediyor. Dünyada pek çok versiyonu bulunan yarışma programı yarışmaları ve kavgalarıyla sıkça gündeme geliyor. Sevenleriyle Tv8 ekranından buluşan Survivor, Acun Ilıcalı’nın sunumuyla gerçekleşiyor. Her bölümünün ardından bir sonraki elemeyi merak ettiren Survivor 2021 10 Mayıs 2021 tarihinde neler yaşandı? Kim elendi? Kimler tartıştı? İşte tüm detaylar…

Birbirinden farklı formatlarla yayınlayan yarışma programının bu sezonu ünlüler ve gönüllerin arasında ezeli rekabete tanıklık ediyor. Hayranlarını merakla bekletmeyi başaran Survivor, kavgaları ve konseyiyle ilgi uyandırmaya devam ediyor. Yarışmalarıyla keyif veren Survivor, her sezonuyla yankı uyandırıyor. Survivor’un hayranları bir sonraki bölümü merakla bekliyor.

Survivor Türkiye Programı 9 Mayısta Neler Yaşandı, 2. Eleme Adayı Kim Oldu?

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması olan Survivor 2021, 9 Mayıs 2021 tarihinde ekranlara geldi. Yeni takımların belirlendiği bu bölümde, dokunulmazlık oyunu da oynandı. Yarışmalcılar arasındaki tartışmaların konseye taşındığı bu bölüm, sevenlerine nefeslerini tutturdu. Survivor 2021’de 18. haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden isim kırmızı takımdan Batuhan olmuştu. Batuhan eleme potasına girerek, diğer eleme adayını beklemeye başlamıştı.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, eleme adayı belirlemek için kıonseyde bir araya geldi. Şampiyonluk yolunda oldukça kritik olan bu oyunun kazanını Kırmızı takım oldu. Seyirci oylamasının ardından ada oylamasına geçen Mavi takım, eleme potasına girecek ismi belirledi. 88. bölümde oynanan dokunulmazlıkla Kırmızı takım, 10-6 skorla kazanan tarafta yer aldı.

Kaybeden tarafta kalan Mavi takım konseyini topladı ve eleme adayına karar verdi. İki aşalı oylamadan geçen takım üyeleri arasında potaya girecek olan isim belirlendi. Mavi takımdan çıkan eleme adayı Poyraz oldu. Poyraz, Batuhan ile birlikte eleme potasına girdi.

Konseyin bir diğer konusu olan Batuhan ile Poyraz arasındaki gerginlikti. İki tarafında kendi fikirlerini dile getirdiği konseyde, Acun Ilıcalı oyuncuları uyardı.hangi ismin eleneceği ise merak edilen bir soru olarak seyircilerin kafasında kaldı.

Survivor Türkiye Programı 10 Mayıs Tanıtımı Yayınlandı Mı, Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Seyircilerin ilgisini ilk günkü heyecanıyla üzerinde toplamayı başaran Survivor, yeni fragmanını hayranlarıyla buluşturdu. Fragmanda Batuhan ve Poyraz arasındaki gerginliğin devam ettiği fark edilirken, ilginç ödülün oyuncuları heyecanlandırdığı görüldü. Eğlenceli anları da bulunan bölümde, Sergen’in parkuru karıştırması herkesi güldüreceğe benziyor. İki takım arasındaki kıyasıya rekabetin devam ettiği 10 Mayıs 2021 bölümü, bu akşam Tv8 ekranlarından yayınlanacak.