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- 14 May 2021 - 10:59

Zuhal Topal'la Sofrada 605. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 605. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Ali Kurt
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Zuhal Topal'la Sofrada 605. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Fox Tv'nin sevilen yapımlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada bayram haftasında da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Gelinlerin kaynanaları ağırladığı yarışma programında haftanın birincisi 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. Gelinlerin yemek yaptığı, kaynanaların jüri koltuğunda oturduğu Sofrada, Zuhal Topal'ın sunumu ve jüri üyeliğiyle ekranlara geliyor. Haftanın birincisinin belli olmasına saatler kalan Zuhal Topal’la Sofrada 604.bölüm yayında neler oldu? Zuhal Topal'la Sofrada 605.bölüm yayında neler olacak, kim birinci olacak? İşte tüm detaylar…

Tecrübeli sunucu Zuhal Topal, 2018'den bu yana Sofrada formatıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Gelinlerin kendilerine verilen sürede alışveriş ve yemek yaptığı programda, kaynanalar gelinlerin misafiri oluyor. Tadım yapan kaynanalar, puanları ve eleştirileri ile birinci olacak ismi belirlemeye çalışıyor. Her gün bir gelinin kaynanaları ağırladığı programda cuma günü haftanın birincisi para ödülünün sahibi oluyor. Lezzet dolu sofraları ekrana taşıyan programda Zuhal Topal da gelinlere puan veriyor. Bayrama özel format değişikliğine giden Zuhal Topal'la Sofrada damatlar ve kaynanaların yarışına ev sahipliği yapıyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 13 Mayıs Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal’la Sofrada, bayram haftasına özel formatıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya bayramın birinci gününde de devam etti. Damat ve kaynanaların yarıştığı Sofrada bayram özel formatının bugünkü yarışmacısı, kaynana Muazzez ve damadı Akın’dı. Vücut geliştirme uzmanı olan damat Akın, güne hızlı bir alışverişle başladı. Kolları sıvayarak mutfağa giren Akın, kaynanası Muazzez ile birlikte konukları için hazırlık yaptı. Günün sonunda 4 kaynanayı ve Zuhal Topal’ı ağırlayan damat Akın, ana yemeğiyle çok beğenildi.

Günün sonunda kaynanalardan puanlarını alan Akın, günü ortalama bir puanla bitirdi. Kaynana Gülay ve Birsel’den 6 alan damat Akın, kaynana Fadime’den aldığı puanı görünce sessiz kalamadı. Kaynana Muazzez’in bütün hafta acımasızca damatları eleştirmesi üzerine Fadime’nin damat Akın’a 3 puan verdiği iddia edildi. İddiaları reddeden kaynana Fadime, ana yemek dışında hiçbir şeyi beğenmediğini söyledi.

Kaynana Serpil ise verdiği puanla izleyicileri en az Fadime kadar şaşırttı. Damat Akın’a 9 veren Serpil, izleyenlerin ve kaynanaların aklına taktik yapıyor fikrini getirdi. Kaynana Muazzez’in sürekli olarak diğer damatlara düşük puan vermesi Zuhal Topal’la Sofrada masasının gündemindeydi. Serpil’in yarın yarışacak olması, 9 puan vermesinin ardından, Muazzez’e karşı alınan bir önlem olarak yorumlandı.

Zuhal Topal’la Sofrada 14 Mayıs Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Bayram özel formatıyla haftanın son gününe girecek olan Zuhal Topal’la Sofrada 14 Mayıs 2021 tarihinde de izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Günün yarışmacısı ise kaynana Serpil ve damadı olan sosyal medya fenomeni Mertcan olacak. Haftanın son gününde Zuhal Topal’la Sofrada programının bu haftaki birincisi de 605.bölüm ile belli olacak. Birinci olan damat 15 bin TL para ödülünü almaya hak kazanacak. Zuhal Topal’la Sofrada saat 16.00'da Fox Tv ekranlarından yayınlanacak.

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14 May 2021 - 10:59 - Dizi Fragmanları

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