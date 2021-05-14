Kırmızı Oda Dizisi 37. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kırmızı Oda 37. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Farklı format ve gerçek yaşam öykülerinden yola çıkan Kırmızı Oda, sevilerek takip edilmeye devam ediyor. Her hafta cuma günü saat 20.00’de TV8 ekranlarına gelen dizi, işlediği konularla Türkiye’nin gündemine oturmayı başarıyor. Sevenlerinin ilgiye takip ettiği dizinin sezon finali kararı alıp almadığı ise merakla araştırılıyor. Yayınlandığı günden bugüne reyting sıralamasındaki yerini koruyan Kırmızı Oda Dizisi 36. bölümde neler yaşandı? Kırmızı Oda dizisi 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı, dizi sezon finaline mi giriyor? İşte tüm merak edilenler…

4 Eylül 2020 tarihinden bu yana yayın hayatına devam eden Kırmızı Oda, bir psikiyatristin hastalarının yaşam öykülerini konu alıyor. Yayın hayatı boyunca değişen kahramanlar, hayatlarında yaşadıkları travmaları Kırmızı Oda’da anlatıyor. İzleyenlerin heyecanla beklediği kahramanların yaşam öyküleri, gerçek terapi süreçlerinden besleniyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizinin başrolünde Binnur Kaya yer alıyor. Manolya Psikiyatri Kliniği'nde geçen olaylar, her kahramanın anlatacakları bittiğinde son buluyor ve yerini yeni bir kahramana bırakıyor. Kahramanların yaşam öyküleriyle zaman zaman ağlatan zaman zaman güldüren Kırmızı Oda, usta oyuncuların kahramanlara hayat vermesiyle seyir zevkini artıyor. Kırmız Oda dizisinin merakla beklenilen 37.bölümünün bayram haftasına denk gelmesi ise hayranlarına “Kırmızı Oda yayınlanacak mı?” sorusunu sorduruyor.

Kırmızı Oda Dizisi 36. Bölümde Neler Yaşandı?

Kırmızı Oda, en son 36.bölümü ile 7 Mayıs 2021 tarihinde sevenlerinin karşısına çıktı. Nihal ve Zafer çiftinin arasındaki sorunları uzun zamandır ele alan dizinin bu bölümünde seyirci, Nihal’in boşanmak istemesine tanıklık etti. Bu habere oldukça şaşıran Zafer ise ayrılma taraftarı değildi. İlk aşkıyla ilgili sorunları geride bırakmak isteyen Zafer, kırmızı odada samimi itiraflarda bulundu. Kırmızı Oda dizisi Nihal karakterine Esra Ronabar hayat verirken, Zafer karakterini Yiğit Özşener canlandırdı.

Kırmızı Oda dizisinin yeni yüzlerinden olan Mitra, bu bölüm babasının evi terk etmesi ve sonrası ile ilgili travmalarını anlattı. Çocukluk travmalarıyla izleyenlerini duygulandırmayı başaran Mitra, sakladığı sırlarla da seyircinin dikkatini üzerine çekti. Mitra ile Zefer’in babası ile arasındaki bağ ise yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. İran’dan İstanbul’a taşınan Mitra’yı Melisa Aslı Pamuk canlandırdı.

Kırmızı Oda dizisinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Sadi, bu bölümde de çocukluğundan bahsetmeye devam etti. Eşi Azra ile tanışma hikayelerini anlatan Sadi, seyircilere keyifli anlar yaşattı. Sadi’nin çocukluk arkadaşı Miço’ya duyduğu özlem ise bu bölümün gündemleri arasında yer aldı. Erkan Petekkaya’nın can verdiği Sadi karakteri, anlatım şekli ve neşesiyle yine sevenlerinin kalbini kazandı.

Kırmızı Oda Dizisi 37. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Sezon Finali Mi Yapıyor?

Kırmızı Oda dizisinin merakla beklenen 37.bölümü fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sadi, çatışmanın ortasında kalırken, Miço’nun geri döndüğünü düşünmeye başladı. Zafer’in babası Vahit en gizli sırlarını dökerken, Mitra’nın yeni hamlesi herkesi şaşırttı. Bayram arası vermeyen ve henüz sezon finali kararı almamış olan Kırmızı Oda, 14 Mayıs 2021’de saat 20.00’da TV8 ekranlarından başlayacak.