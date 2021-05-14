Arka Sokaklar Dizisi 590. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 590. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

2006 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar, Türkiye’nin en uzun haftalık dizisi olma unvanı elinde taşıyor. Polisiye türünde içeriği sahip olan Arka Sokaklar, gerilim ve heyecan dolu dakikalarla izleyenlerini hala ekrana kilitlemeyi başarıyor. Komiser Mesut gibi renkli karakterleri bulunan Arka Sokaklar, eğlenceli sahneleriyle de izleyenlerinin takdirini topluyor. Bir sonraki bölümü merakla beklenen Arka Sokaklar dizisi 589. bölümde neler yaşandı? Arka Sokaklar dizisi 590. bölüm fragmanı yayınladı mı, yayınlanacak mı? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler…

Erler Film imzalı olan Arka Sokaklar, 31 Temmuz 2006 tarihinden bu yana yayınlanmaya devam ediyor. Sevenleriyle Kanal D ekranları aracılığıyla buluşan dizinin yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz oturuyor. 15 yıldır kesintisiz olarak devam eden Arka Sokaklar, Türkiye’nin haftalık en uzun yayınlanan dizisi rekorunu elinde tutuyor. İçerisinde komedi, dram, gerilim ve aksiyonu aynı anda sunan dizi, sevenlerinin ilgisini üzerine toplamayı başarıyor. Emniyet müdürü Rıza ve ekibinin hayat öykülerini konu alan Arka Sokaklar’ın bayram haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı ise izleyenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 589. Bölümde Neler Yaşandı?

Arka Sokaklar dizisi, 589.bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkmaya devam etti. Bu bölümde yeni bir maceraya atılan Mesut, Savcı Faruk tarafından doğuya özel görevle gönderildi. Arazi görevine gönderilen Mesut, Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütme görevini üstlendi. Mesut’un ani gidişi için endişelenen Selin, duygusal sahnelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Savcı Faruk ise, Giray Pamiroğlu cinayetinin aydınlanması için Selin’in yardımına başvurdu.

Aycan’ın polisi kullanıyor olmasının ortaya çıkması, merkezde heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu İhbar üzerine ortaya çıkan durum, Ezgi’nin Aycan’ı tutuklamasıyla son buldu. Genç polisler Ezgi ile Cemal, Selvi adında bir kadını intihardan kurtarmak için harekete geçti. Selvi’ye tehditler savuran eski sevgili, Ezgi ile Cemal’in yakın markajına girdi. Dükkanında silahlı saldırıya uğrayan Esra, ekibi kırmızı alarma geçirdi.

Pınar ve Ali çifti hayranlarını bu bölümde de üzmeye devam etti. Pınar’ın Ali’den istediği seçim ise izleyenleri bir hayli üzdü. Aralarındaki soğukluğu devam ettiren çift, duygusal sahnelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Pınar’ın Ali’den mesleği ile ailesi arasında seçim yapmasını istemesi ise soğukluğunun giderilmesine hiç katkıda bulunmadı. Doğum anına hazırlanan Başak ve Engin çifti, bir bakıcı bulmak için harekete geçti.

Arka Sokaklar Dizisi 590. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı? Arka Sokaklar Dizisi 14 Mayıs 2021 Tarihinde Yayınlanacak Mı?

Arka Sokaklar’ın 14 Mayıs 2021 tarihli Kanal D yayın akışında yer almaması sevenlerini bir hayli üzdü. Arka Sokaklar dizisinin sezon finali veya final yaptığını düşünen izleyicileri, 590.bölümün yayınlanmayacağının kaygısına kapıldı. Hafta başı seyirciyle paylaşılan Arka Sokaklar 590. bölüm fragmanında Ali, ölümle pençeleşiyordu. Sonucu merak eden izleyici “Arka Sokaklar yayınlanacak mı?” sorusunu sordu. Yayıncı kuruluş Kanal D, Arka Sokaklar dizisini bayram olması sebebiyle yayınlamama karar aldı. Konuyla ilgili resmi web sitesinde bölüm tarihini güncelleyen Kanal D, Arka Sokaklar 590.bölümünün 21 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanacağını belirtti.