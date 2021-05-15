Savaşçı Dizisi 105. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Savaşçı Dizisi 105. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV’nin fenomen yapımlarından olan Savaşçı, bayram haftası sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümüyle 15 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmaya devam edecek olan Savaşçı, 105.bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyon dolu dakikalarıyla izleyenlerini ekrana kilitleyen Savaşçı’nın 104.bölümünde neler oldu? Savaşçı 105.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı’ya dair tüm detaylar…

Limon Film imzalı olan Savaşçı, 9 Nisan 2017 tarihinden bu yana yayınlanmaya devam ediyor. Hayranlarının karşısına 5.sezonuyla çıkan Savaşçı’nın yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Şafak Bal oturuyor. Askeri ve dram türünde içeriğe sahip olan Savaşçı’nın senaryosu Süleyman Çobanoğlu tarafından kaleme alınıyor. Bordo berelerinin hikayesini konu alan Savaşçı’nın başrollerinde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli ve Tamer Karadağlı yer alıyor. Vatan için canlarını feda ederken gözlerini kırpmayan kahramanlardan oluşan ekip, her bölüm aksiyonlu sahneler ortaya çıkarıyor.

Savaşçı Dizisi 104. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı, en son 104.bölümü ile ekranlardaydı. Gerçeği ortaya çıkarmak için uğraşan Albay Oktay Göktürk, bu bölümde yeni maceralara atıldı. Mösyö’nün adamları tarafından tuzağa çekilen Albay Göktürk, tuzaktan kurtulmayı başardı. Ancak sonrasında babası Gündüz Bey ile karşılaşması hiç beklediği gibi gerçekleşmedi. Yaşadığı hayal kırıklığına yenik düşmeyen Albay Göktürk, karşısına çıkan fırsatı değerlendirerek, Yeva’yı ele geçirmek için harekete geçti.

Göktürk Albay hakkında önemli bilgilere ulaşan Kopuz Albay, Yüzbaşı Bozkurt ile birlikte farklı bir plan hazırladı. Durumdan yararlanmak isteyen Mösyö ise Göktürk Albay’ı tuzağa çekmek için yeniden harekete geçti. İşleri istediği gibi gitmeyen Mösyö’ye bir de Uzi sürprizi çıkınca, Savaşçı’nın yeni bölümü oldukça heyecanlı dakikalara ev sahipliği yaptı. Final sahnesiyle sevenlerini meraklandırmayı başaran Savaşçı, izleyenlerine 105.bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu sordurdu.

Savaşçı Dizisi 105. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Savaş dizisi 105.bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 15 Mayıs 2021 tarihinde FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Savaşçı’nın 105.bölüm fragmanı oldukça ilgi uyandırıyor. Uzi ile ekibin arasının kızışmaya devam ettiği yeni bölümde, Seyfi kaçırılıyor. İntikam yeminlerin edildiği bu bölüm, ses getireceğe benziyor. Savaşçı her cumartesi saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla izleyenleriyle buluşuyor.