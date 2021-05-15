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- 15 May 2021 - 12:31

Survivor 2021 Tek Parça 14 Mayıs 2021 Cumartesi 92. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı

Ekranların fenomen yapımlarından olan Survivor, 2021 sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllerin yarışına ev sahipliği yapan Survivor 2021, giderek finale yaklaşıyor. Hayranlarını heyecanlandıran bu durum, Survivor 2021’de oynanan oyunları kimin kazandığı konusunda meraklandırıyor. Survivor 13 Mayıs’ta ne oldu? Kim kazandı? Survivor 13 Mayıs market oyununu kim kazandı? Survivor 15 Mayıs 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2021’e dair tüm detayla

Ali Kurt
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Survivor 2021 92. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

9 Ocak 2021 tarihinden bu yana devam eden Survivor 2021, yeni sezonunda ünlüler ve gönüllülerin yarışına tanıklık ediyor. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2021, Dominik Cumhuriyeti'nde yapılıyor. Hayatta kalma üzerine kuru olan yarışma, renkli ve heyecanlı oyunlarıyla sevenlerini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Giderek finale yaklaşan Survivor 2021’de kırmızı ve mavi takım kıyasıya rekabet ediyor. Survivor 2021 kırmızı takımda Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Berkay Yuvakuran ve Aleyna Çalışkan yer alıyor. Survivor 2021 mavi takımda ise Merve Aydın, Yiğit Poyraz, Steven Salam, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora ve Sergen Bayar yarışıyor.

Survivor 13 Mayıs’ta Ne Oldu? Kim Kazandı? Survivor 13 Mayıs Market Oyununu Kim Kazandı?

Survivor 2021 finale yaklaşırken 19.haftanın oyunlarını tamamlamak üzere. Survivor'ın 13 Mayıs 2021 tarihli bölümünde mavi takım ve kırmızı takım market oyunu için karşı karşıya geldi. Market oyunu ile sevenlerini heyecanlandıran yarışma, kırmızı ile mavi takım arasında kıyasıya rekabet yaşattı. Oyun öncesini takım kaptanlarını seçen takımlar; bayram haftasına heyecanlı başladı. Kırmızı takımın kaptanı Aleyna Kalaycıoğlu olurken; mavi takımın kaptanı Steven oldu.

Market oyunu öncesi avantaj parkuruna çıkan iki takım arasında, avantajı kazanan mavi takım oldu. Survivor’un heyecanla beklenen market oyunu, iki takım oyuncularının karşılıklı yarışıyla gerçekleşti. Zorlu parkura çıkan oyuncular, ipi göğüsleyebilmek için kıran kırana mücadele etti. Market oyununa önde başlayan kırmızı takım, mavi takımın ani atağıyla sarsıldı. Survivor 13 Mayıs market oyununu 10-6 skorla mavi takım kazandı.

Survivor 15 Mayıs 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı

Survivor 15 Mayıs 2021 tarihinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fragmanını izleyicileriyle paylaşan Survivor 2021, cumartesi günkü bölümünde duygusal anlara ev sahipliği yapıyor. Oyuncuları zorlu bir oyunun beklediği bu bölümde ödülün ne olacağı ise merakla bekleniyor. Survivor, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

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15 May 2021 - 12:31 - Dizi Fragmanları

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