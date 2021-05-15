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- 15 May 2021 - 12:37

Tozkoparan İskender 23. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2021Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

TRT1’in fantastik türündeki dizisi olan Tozkoparan İskender, izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Her Pazar saat 17.00 seyirci karşısına çıkan Tozkoparan İskender dizisi, Tozkoparan’ın devamı niteliğinde çekiliyor. İzleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Tozkoparan İskender, kahramanın İskender’in çocuk haliyle tanışmak için geçmişe gitmesiyle başlıyor. Bir sonraki bölümü merakla beklenen Tozkoparan İskender dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizi hakkında herşey...

Ali Kurt
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Tozkoparan İskender 23. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Fotoroman Film Yapım imzalı olan Tozkoparan, 2 Ocak 2021 tarihinden bu yana TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Bir devam niteliğinde çekilen dizi, Tozkoparan’ın ikinci perdesi olarak görülüyor. Macera, tarih ve komediyi harmanlayan Tozkoparan İskender, izleyicisini fantastik bir yolculuğa çıkarıyor. Zamanda yolculuk yapabilen Salih ve Fikri’nin İskender’in okçular tekkesine girmediğini fark etmesiyle başlayan hikaye, kahramanların İskender’in çocukluk haline ulaşmasıyla devam ediyor. İskender’in okçular tekkesine girmeye ikna olmasının ardından dizinin kahramanları çeşitli maceralar içerisine atılıyor. Karşılarında ise bir Venedik casusu Cihangir (Giovanni) yer alırken, Cihangir’in tekkeye girmesindeki amacın ise padişahı öldürmek olduğu biliniyor. İki ekibin sürekli karşı karşıya geldiği Tozkoparan İskender, macera dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Tozkoparan İskender Dizisi 22. Bölümde Neler Yaşandı?

Tozkoparan İskender sevenlerinin karşısına en son 22.bölümü ile çıktı. Maceralarla dolu bu bölümde taşın yeri tespit edildi. Fikri ve Salih’in Vecihi’nin peşine düştüğü 22.bölümde, Giovanni (Cihangir) de taşın izini sürmeye başladı. Mavi Ay ve Kasırga takımı birlikte tarih ödevi yaparak, aralarındaki buzları eritmeyi başardı. Ece’nin Tozkoparan İskender hakkındaki araştırma ödeviyle ortaya çıkardığı gerçekler ise izleyenleri bir hayli şaşırttı.

Tarih içerisinde tanımlanan Tozkoparan İskender’in kendisi olmadığını anlayan İskender, tarihten yavaş yavaş silinmeye başladığını anladı. Yerini ise başka bir çocuk almak üzereydi. Kasırga ve Mavi Ay arasındaki dostluk rüzgarları çok kısa sürdü. Mavi Ay’ın kendilerinden bir şey gizlediğini düşünen Kasırga, peşlerine düştü. Mavi Ay ise bu durumdan habersiz taşın izini sürmeye devam etti. Tozkoparanların taşı bulup bulamayacağı ise izleyenlerinin merakla beklediği konu oldu.

Tozkoparan İskender Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Olay hikayesiyle ilgiyi üzerine çekmeyi başaran Tozkoparan İskender, 23.bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bol maceralarla dolu Tozkoparan İskender 23.bölüm fragmanı, izleyicisine yeni bölümünde bol macera vaat ediyor. Tarihte yerine geçen çocuğun peşine düşen İskender, yeni maceralara atılıyor. Kasırga ise Mavi Ay’ın peşini bırakmıyor ve İskender’in okçu olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Severek takip edilen Tozkoparan İskender, 16 Mayıs Pazar günü saat 17:00 TRT1 ekranları aracılığıyla izleyenlerin karşısına çıkıyor.

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15 May 2021 - 12:37 - Dizi Fragmanları

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