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- 17 May 2021 - 12:24

Maraşlı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV’nin çiçeği burnunda dizilerinden birisi olan Maraşlı, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığı intikam hikayesiyle oldukça tutulan dizi, her bölümünde heyecan çıtasını biraz daha yukarı taşıyor. Dizinin baş karakterleri olan Maraşlı ile Mahur arasındaki aşk hikayesi ise sevenlerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Popülerliğini giderek artıran Maraşlı dizisi 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı dizisi 17. bölümde neler yaşandı? İşte Maraşlı hakkındaki tüm detaylar...

Ali Kurt
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Maraşlı 18. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

TIMS&B Productions imzalı olan Maraşlı dizisi, 11 Ocak 2021 tarihinden bu yana yayın hayatına devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu Maraşlı’nın senaryosunu Ethem Özışık, Pelin Gülcan ve Ercan Uğur birlikte kaleme alıyor.  Aksiyon, dram ve polisiye türünü bir arada sunan Maraşlı’nın başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz yer alıyor. Tek amacı hasta kızını yeniden yaşama tutundurmak olan Maraşlı, kızının intikamı almak için harekete geçiyor. Mahur’un sahaf dükkanından içeriği girmesiyle yüreği ile aklı birbirine karışan Maraşlı, sonu belirsiz bir maceraya atılıyor.

Maraşlı Dizisi 17. Bölümde Neler Yaşandı?

Kısa süre içerisinde ATV’nin sevilen dizisi haline gelen Maraşlı, sevenlerinin karşısına en son 17.bölümü ile çıktı. Hilal’in Necati’yi vurduğu bu bölümde heyecan yine doruktaydı. Can çekişmekte olan Necati’den zehrin panzehrini almaya çalışan Maraşlı, Mahur’u kurtarmak için harekete geçti. Maraşlı dizisi bu bölümünde babasını Necati’nin öldürdüğünü öğrenen Savaş’ın çıktığı iç yüzleşmeyi ekranlara taşıdı.

Öğrendiklerinin ardından Necati’nin peşine düşen Savaş, hesap sormada oldukça kararlıydı. Savaş Mahur’la ile ilgili planıyla ise hem Necati’yi hem Maraşlı’yı hem de izleyiciyi hazırlıksız yakaladı. Mahur, Necati’yi vuran kişinin Maraşlı olmadığını bilse de Maraşlı’nın net açıklamalar yapamaması Mahur’u şüphelendirdi. Maraşlı ise köşeye sıkışmaktan ve Mahur’a yalan söylemekten sıkılarak, istihbarattan ayrılmaya karar verdi.

Maraşlı Dizisi 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Maraşlı dizisi, 18.bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 17 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanacak olan Maraşlı dizisinin 18.bölüm fragmanının yankıları ise hala sürüyor. Her şeyi öğrenen Mahur’un atacağı adım merakla beklenirken, Maraşlı’nın neden tutuklandığı ise gizemini korumaya devam ediyor. Maraşlı, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla sevenleriyle buluşuyor.

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17 May 2021 - 12:24 - Dizi Fragmanları

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