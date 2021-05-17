Kağıt Ev Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Kağıt Ev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kağıt Ev 5. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.



Dram türündeki içeriğiyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Kağıt Ev, Fırtına ailesinin hayatlarını konu alıyor. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı dizide, ünlü oyuncular sırasıyla, Cihan ve Aylin karakterine hayat veriyor. 3 çocuğa sahip olan Fırtına ailesinin Cihan’ın ceza hukuku profesörüyken, Aylin’i avukatlık yapıyor. Cinayetler konusunda oldukça uzman olan ailenin, büyük kızları Cemre’nin İnci’yi öldürmesiyle birlikte Fırtına ailesinin ıstırap dolu günler başlamış oluyor. Cihan’ın sunucu Azra İnce ile yaşadığı yasak aşk ise dizinin gerilimini daha da artırıyor. Kağıt Ev, her pazartesi, Star TV ekranları aracılığıyla sevenleriyle buluşuyor.

Kağıt Ev Dizisi 4. Bölümde Neler Yaşandı?

Kağıt Ev dizisi sevenlerinin karşısına en son 4.bölümü ile çıktı. Bu bölümde İnci’nin cansız bedenini bahçeden taşıma kararı alan Aylin ve Cihan, kızları Cemre’yi korumak için cesede intihar süsü verdi. Azra’nın programında konuk ettiği sürpriz isim ise şüphe oklarının Fırtına ailesinin oğulları Mert’e çevrilmesine neden oldu. Attıkları her adımda çıkmaza düşen Fırtına ailesi, giderek karmaşıklaşan bir süreç içerisine girdi.

Annesini ve doğmamış kardeşini vahşice öldüren Aylin’in babası, 4.bölümün ortasına bomba gibi düştü. En büyük kabusu olan babasının genlerinden şüphelenen Aylin, Cemre’yi katil geni araştırmasına soktu. Cemre’nin tedavisinin mümkün olup olmadığı ise izleyenlerin en çok merak ettiği konu haline geldi. Cihan’ı cezaevine çağıran Aylin’in babası Remzi’nin anlattıkları, izleyenleri şoke etti. Eşinin babasının trafik kazasında öldüğünü bilen Cihan, duyduklarının üzerine kayınpederinin isteği karşısında daha da şaşkına döndü.

Kağıt Ev Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kağıt Ev dizisi 5.bölüm ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam yayınlanacak olan Kağıt Ev 5.bölüm fragmanının yarattığı etkiler ise hala sosyal medyada tartışılıyor. İnci’nin cansız bedeninin ortaya çıktığı bu bölümde, ailenin kendi içerisindeki yüzleşme ve Mert’in akıbeti merakla bekleniyor. Azra’nın Cihan’a karşı yaptığı hamle ise çok konuşulacağa benziyor. Kağıt Ev, 17 Mayıs pazartesi günü saat 20.00’da Star TV ekranları aracılığıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor.