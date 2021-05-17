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- 17 May 2021 - 12:58

Uyanış: Büyük Selçuklu 32. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2021 Uyanış: Büyük Selçuklu 28. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

TRT1’in büyük ilgi gören dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Melikşah ve Sencer’in türlü tehlikelerle başa çıkmaya çalıştığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, Nizamülmülk, Gazalî, Ömer Hayyam ve Yusuf Hamedani gibi önemli isimlerin öykülerini de ekranlara taşıyor. Her bölümünü iple çektirmeyi başaran tarihi dizi Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 31. bölümde neler yaşandı? İşte tüm merak edilenler…

Ali Kurt
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Uyanış: Büyük Selçuklu 32. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Akli Film imzalı olan Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturuyor. Senaryosu Serdar Özönalan tarafından kaleme alınan dizi, yaşattığı tarihi şölen ile izleyenlerini ekrana kilitliyor. Dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını, Melikşah'ın ve şehzadelerinin hayatlarını ele alıyor. Dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Gürkan Uygun, Hatice Şendil, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Sezin Akbaşoğulları ve Kaan Taşaner gibi usta oyuncular yer alıyor. Aşklar, sırlar ve mücadelelerle yoğrulmuş destansı bir yolculuğu ele alan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, her Pazartesi, saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 31. Bölümde Neler Yaşandı?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi sevenlerinin karşısına en son 31.bölümü ile çıktı. Melikşah’ın Turanşah’ı tuzağa düşürüp, ele geçirdiği bu bölümde, Turanşah ölümün eşiğine geldi. Kendisinin serbest bırakılması karşılığında Sabbah ve Tekiş’i teslim edeceğini söyleyen Turanşah, Melikşah’ın kafasını karıştırmayı başardı. Melikşah’ın bu teklifi kabul ederek, Turanşah’ı serbest bırakıp bırakmayacağı ise bölüm boyunca heyecanla beklendi.

Mitras, Kuvel’e gelecek olan Melikşah’a bir pusu kurdu ve tuzağa düşürmek için beklemeye başladı. Ancak Melikşah’ın bir adım önde olması Mitras’ın planlarını alt üst etti. Mitras ve Sencer’in aynı anda Sabbahların tutulduğu yeri öğrenmesi Sabbah ve Tekiş’in akıbetini merak ettirdi. Sencer’in Faysal’dan İlteber’in ve Ayaz’ın intikamını alıp alamayacağı ise izleyeceğinin merak ettiği diğer konular arasında yer aldı. Batinilerin ele geçirdiği Şelemzar’ı yeniden almak isteyen Melikşah, harekete geçti ve ardından Kuvel Kalesi’ni fethedeceğini duyurdu.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 32. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Uyanış: Büyük Selçuklu 32.bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uyanış: Büyük Selçuklu dizinin 32.bölüm ön izlemesi ve fragmanı ise ses getirmeyi başarıyor. Terken Hatun’un oğlu şehzade Mahmud’un tahta oturduğuna şahit olduğu anlarla başlayan 32.bölüm; rüya mı gerçek mi sorusunu sorduruyor. Fetih hazırlıklarına devam eden Melikşah, kendisinin arkasından çevrilen işlerden habersiz devlet idaresini gerçekleştiriyor. Terken Hatun’un Melikşah’tan gizli kurduğu zümre, ilerleyen günlerde ortalığı karıştıracağa benziyor. Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla sevenleriyle buluşuyor.

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17 May 2021 - 12:58 - Dizi Fragmanları

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