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- 18 May 2021 - 11:57

Survivor 2021 Tek Parça İzle! 18 Mayıs 2021 Salı Survivor 95. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Dünyanın sevilen formatı Survivor, Türkiye’de yayınlanmaya 2021 sezonuyla devam ediyor. Ünlülerin ve gönüllülerin yarışıyla başlayan Survivor 2021, finale doğru ünlüler ve gönüllülerin karmasından ortaya çıkan mavi ve kırmızı takımların yarışına ev sahipliği yapıyor. Tüm Türkiye nefesini tutmuş Survivor 2021’in şampiyonunu beklerken, aile ödülünde yaşanan tatsız görüntüler yankılarını sürdürmeye devam ediyor. Survivor Türkiye 17 Mayıs’ta neler oldu, aile ödülü oyununu hangi takım kazandı?

Ali Kurt
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Survivor 2021 95. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığı ve hakemliğini yaptığı program Survivor, Türkiye’nin en uzun soluklu yarışmaları arasında yer alıyor. Survivor 2021 sezonunda ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine ev sahipliği yapıyor. Yarışmacıların arasında giderek gerilen iletişim, yarışı daha da kızıştırıyor. Finale doğru birbirine karışan takımlar, kısa bir süredir ünlüler ve gönüller yerine; kırmızı ve maviler olarak yarışıyor. Survivor izleyenlerinin gündeminde ise şu ara aile ödülünün sonucu yer alıyor. Ödülün kazananı belli olduktan sonra meydana gelen kavga ise, hala yankılarını sürdürmeye devam ediyor.

Survivor Türkiye 17 Mayıs’ta Neler Oldu, Aile Ödülü Oyununu Hangi Takım Kazandı?

Survivor 2021, sevenlerinin karşısına en son 17 Mayıs 2021 tarihli yayınıyla çıktı. Heyecanlı anlara ev sahipliği yapan Survivor, izleyicilerini yine ekrana kilitlemeyi başardı. Aile ödülü oyunun ikinci etabının gerçekleştiği Survivor’da yarışmacılar daha hırslı ve gergindi. Kırmızı takım kazanması gerektiği için çok daha hırslı ve heyecanlıyken; ilk etabı alan Mavi takım ise daha rahat ve hevesliydi.

Aileleriyle yaklaşık 2 saat yemek yeme fırsatı yakalayacak olan yarışmacılar, kıyasıya bir rekabet içerisinde girdi. Mavi takımı önde başladığı aile ödül oyunu ikinci etabının kazananı 12.sayıya ilk ulaşan takım olacaktı. 10.sayıya mavi takımın ulaşmasının ardından, son 2 sayı için Survivor 2021, canlı yayına geçti. 12-6 skorla ezici bir üstünlük sağlayan Mavi takım, yarışmanın kazananı oldu. Ancak yarışma sonrası yarışmacılar arasında çıkan kavga ortalığın gerilmesine neden oldu. Tartışmayı ayıran isim ise Acun Ilıcalı’ydı. Acun Ilıcalı’nın kavga çıkaran isimlere herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu haline geldi.

Survivor Türkiye 18 Mayıs Tanıtımı Yayınlandı Mı, Adaya Veda Eden İsim Kim Olacak?

Survivor 2021, 18 Mayıs 2021 tarihinde izleyenlerinin karşısına çıkmaya devam edecek. Dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek olan Survivor 2021, final öncesi elenmek istemeyen yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabete ev sahipliği yapacak. Survivor Türkiye 18 Mayıs tanıtımına göre adadaki sular bu bölümde de durulmayacak. Dünün yankılarının devam edeceği programda yine konsey hesaplarına girilecek. Survivor 2021, saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.

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18 May 2021 - 11:57 - Dizi Haberleri

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