Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs 2021 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV TV İzle! TIKLAYINIZ.

Çocuk yaşta yeraltı dünyasına adım atan Hızır Çakırbeyli’nin hikayesini konu alan Eşkıya Hükümdar Olmaz, 8 Eylül 2015’ten bu yana yayın hayatına devam ediyor. Ülkesini korumak için her yolu deneyen Hızır ve ekibi, aile hayatlarıyla da sevenlerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, aksiyon ve dram türündeki içeriğiyle bir sonrakini bölümünü iple çektiriyor. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Ali Sürmeli gibi usta isimler yer alıyor. İlgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her salı, saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 194. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, seyircisinin karşısına en son 194. bölümü ile çıktı. Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışan Hızır Çakırbeyli bu iş birliğiyle Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtardı. İshak’ın verdiği bilgi sayesinde baskından haberdar olan Yaman, çatışmadan sağ çıkmayı başardı. İshak’ın haber vermesinin yanı sıra, Yaman’ın yardımına koşması ise izleyenleri bir hayli şaşırttı.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim giderek tüm aileye sıçramaya başladı. Ömür’ün abisi Haşmet Façalı’nın İlyas Çakırbeyli’ye attığı kafa, aile meselesinin masaya taşınmasına neden oldu. Hızır’ın ortamı yumuşatmak için bir araya getirdiği masada, İlyas ve Haşmet’ten geri adım gelmedi. Ömürden boşanmaya karar veren İlyas gözünü karartarak, düşmanlarının üzerine gitmeye başladı. Amcasının bunalımını fark eden Alpaslan Çakırbeyli ise bu macerada onu yalnız bırakmadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 195. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 195.bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Didem ve Hızırali’nin evleneceği bu bölümde, heyecanın zirveye çıkacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 195. bölüm fragmanından anlaşılıyor. İntikam almak isteyen Hızır’ın düşmanları, Hızırali’nin düğününü basmaya karar veriyor. Düğünleri sonrası vurulan Hızırali ve Didem’in akıbeti ise izleyenleri bir hayli meraklandırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam saat 20.00’da sevenlerinin karşısına çıkıyor.