Hekimoğlu Dizisi 50. Bölüm Full İzle Kanal D! 18 Mayıs 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Hekimoğlu Dizisi 50. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

2019’un son ayında başlayan Hekimoğlu, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Farklı konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hekimoğlu’nun medikal komedi ve dram türündeki sahneleri, izleyenleri tarafından severek takip ediliyor. KargaSeven ve OJO Pictures imzalı Hekimoğlu dizisinin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşma ve Damla Colbay yer alıyor. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisi, Doktor Ateş Hekimoğlu’nun tanı koyma yöntemindeki benzersiz metotlarını konu alıyor. Hekimoğlu, her salı, saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Hekimoğlu Dizisi 49. Bölümde Neler Yaşandı?

Türkiye’nin sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Hekimoğlu, sevenlerinin karşısına en son 49.bölümü ile çıktı. Ekibindeki sorunları üzerine İpek’in ısrarlarına dayanamayan Ateş, kendine yen bir ekip kurmaya karar verdi. 40 kişilik bir aday kadrosu toparlayan Ateş, ekibine ilk vakaları olan Gamze Yüzbaşı’nı verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde pilot olarak görev yapan Gamze Yüzbaşı, simülasyon uçuşu esnasında gözleriyle duymaya başlaması üzerine hastaneye başvurdu.

Semptomlarıyla Ateş Hekimoğlu’nun dikkatini çekmeyi başaran Gamze Yüzbaşı, tedavi için bir şart ortaya attı. Kimliğini sadece Hekimoğlu’nun bilmesi gerektiğini söyleyen Gamze, doktorundan sözü alarak, tedaviye onay verdi. Hekimoğlu’nun ekip için oluşturduğu aday kadrosundan 40 kişi, bir sonraki aşamaya geçebilmek için teşhis koyma yarışına girdi. Ortalığı karıştıran bu yarış, hastanede bir kaosun çıkmasına neden oldu. Hastanın kimliğini İpek’ten saklamaya çalışan Hekimoğlu ise kaosu daha da büyüttü. Gamze Yüzbaşı’nın tedavi edilip edilemediği konusu ise izleyenlerini merak ettirmeyi başardı.

Hekimoğlu Dizisi 50. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hekimoğlu dizisi 50.bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 50.bölüm fragmanını yayınlayan Hekimoğlu dizisi; yeni gelen kanser hastası üzerinde çalışan Ateş ve geniş ekibinin beyin fırtınası yaptığı anlara tanıklık ediyor. Kanserin türünü teşhis etmeye çalışan ekip, hastanın kanının yeşile dönmesiyle birlikte işleri birbirine katıyor. Hastanın giderek kötüleştiği bu bölüm fragmanı, hastanın akıbetinin merak edilmesine neden oluyor. Hekimoğlu, bugün saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor.