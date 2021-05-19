Doya Doya Moda All Star 17 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 48. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Büyük beden ölçülerine sahip kadınların yarıştığı Doya Doya Moda All Star, izleyenleriyle buluşmaya devam ediyor. 7 kadının stillerini yarıştırdığı programda izleyenler, kıyasıya bir yarışa tanıklık ediyor. Haftanın finaline giderek yaklaşan program, heyecan seviyesini de giderek artırıyor. Doya Doya Moda All Star 18 Mayıs puan durumu nasıl, günün birincisi kim oldu, kim elendi? Doya Doya Moda All Star 19 Mayıs puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda detayları...
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Doya Doya Moda, All Star sezonunu izleyenleriyle buluşturuyor. İlk iki sezonun en iyi olan yarışmacılarının yarıştığı Doya Doya Moda All Star jüri üyeliği koltuklarında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Umut Eker oturuyor. Günün konseptine uygun giyinmeye çalışan yarışmacılar, jüri üyelerinden puanlarını topluyor. Haftanın eleme gününde en düşük puanı alan yarışmacının elendiği Doya Doya Moda All Star programında en yüksek puanı alan yarışmacı ise tasarım bir kolyenin sahibi oluyor. Hafta içi her gün saat 13.00’da sevenlerinin karşısına çıkan Doya Doya Moda All Star, TV8 ekranlarından yayınlanıyor.
Doya Doya Moda All Star 18 Mayıs Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu, Kim Elendi?
Gündüz kuşağının moda programlarından olan Doya Doya Moda All Star, sevenlerinin karşısına en son 18 Mayıs 2021 tarihinde çıktı. Jüri üyelerinin konsepti açıkladığında sevinen yarışmacılar, kendi olma fırsatını yakaladıklarını ifade etti. Doya Doya Moda All Star’ın 18 Mayıs konsepti “kendi stilini göster” idi. Hızlı bir alışveriş turuna çıkan yarışmacılar, izleyenlerine keyifli dakikalar yaşattı. Alışverişini tamamlayan yarışmacılar, podyumda jüri üyelerinin karşısına çıktı.
Doya Doya Moda All Star 18 Mayıs puan durumu jüri üyelerinin verdiği puanlarla belirlendi. Haftaya performans düşüklüğüyle başlayan Ferdanur Başaran, kendini çabucak toparladı. Jüri üyelerinden toplam 19 puan alan Ferdanur, günün birincisi olmaya hak kazandı. Günün sonunculuğunu sevenlerini bir hayli şaşırtan iki isim paylaştı. Jüri üyelerinden 12’şer puan alan Betül Böçkün ve Birben Coşkun günün sonuncusu oldu. Doya Doya Moda All Star 18 Mayıs puan durumunun tamama ise şöyle:
- Ferdanur Başaran 19 puan
- Emel Başkan 16 puan
- Özde Karacan 16 puan
- Su Baher 16 puan
- Rabia Ağca 14 puan
- Betül Böçkün 12 puan
- Birben Coşkun 12 puan
Doya Doya Moda All Star 19 Mayıs Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?
Televizyonlarda moda fırtınası estiren program Doya Doya Moda All Star, 19 Mayıs 2021 tarihinde izleyenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sevenlerine keyifli anlar yaşatacak olan program, haftanın finaline de yavaş yavaş yaklaşıyor. Yarışmacıları da geren bu durum tatlı atışmaların ortaya çıkmasına neden oluyor. Doya Doya Moda All Star, bugün saat 13.00’da TV8 ekranları aracılığıyla izleyenlerinin karşısına çıkıyor.
19 May 2021 - 10:48 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.