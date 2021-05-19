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- 19 May 2021 - 10:51

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Mayıs 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 708. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu

Sanat camiasının sevilen ismi Seda Sayan, Gelinim Mutfakta programıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Gelinlerin kıyasıya bir yarış ortaya koyduğu programda, kaynanalar jüri koltuğunda oturuyor. Seda Sayan’ın sunumuyla keyif kattığı program, günün birincisini merakla bekletiyor. Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 18 Mayıs puan durumu nasıl, çeyrek altını kim kazandı? Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Mayıs puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte tüm detaylar...

Ali Kurt
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Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Mayıs 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programı Kanal D ekranları aracılığıyla izleyenleriyle buluşmaya devam ediyor. Gelinlerin yemek yapmak için kollarını sıvadığı programda kaynanalar jüri koltuğunda yer alıyor. Gelinlerin hazırladığı yemekleri isimsiz tabaklar aracılığıyla tadan kaynanalar, hangi geline kaç puan verdiğini bilmiyor. Heyecanı artıran bu durum günün birincisine hediye edilen çeyrek altınla birleşince ortaya gerilim dolu anlar çıkıyor. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün saat 13.00’da yayınlanıyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 18 Mayıs Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, sevenleriyle en son 18 Mayıs 2021 tarihinde buluştu. Renkli görüntülerinin ortaya çıktığı bu bölümde gelinler yemek yaparken, kaynanaların gelinlerini çekiştirdiği gözlerden kaçmadı. Yemekler bittikten sonra puanlarını veren kaynanalar günün birincisini belirledi. Yüzleşmeye geçilen programda Seda’nın kaynanasının gözyaşlarına boğulması, izleyenleri de bir hayli üzdü.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 18 Mayıs puan durumu izleyenleri bir hayli şaşırttı. Geçen haftanın bilezik sahibi olan Yağnur, 15 puanla günü ikinci tamamladı. Kaynanalardan 14’er puan alan Esra ve Aynur günü sonuncu tamamlayan isimler oldu. Kaynanalardan toplam 18 puan alan Seda ise üst üste ikinci birinciliğini aldı. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altının sahibi Seda olurken, düşük puan yarışmacılar eleme gününün heyecanını yaşamaya başladı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 19 Mayıs Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Sevenlerinin karşısına 19 Mayıs 2021 tarihinde de çıkacak olan Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta, heyecan dolu anlar yaşatacağa benziyor. Gelinler arasında artan rekabet, yarışın hızlanmasına neden olurken; kaynanalar dedikodun dozunu arttırıyor. Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta bugün saat 13.15’de sevenlerinin karşısına çıkıyor.

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19 May 2021 - 10:51 - Dizi Fragmanları

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