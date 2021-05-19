Doğu Anadolu'da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan, Tunceli ve Iğdır'da vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerin balkonlarında, pencerelerde ve bazı alanlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, evlerinin balkonlarına ve pencerelere çıktı.

Vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdi.

Tunceli'de Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programında balon futbolu, dart, halat çekme, geleneksel okçuluk, havalı tüfek, jimnastik, karate, kick boks ve ayak tenisi gösterileri yapıldı.

Etkinlikte 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda dereceye giren sporculara Vali Mehmet Ali Özkan tarafından ödülleri verildi.

Saat 19.19'u gösterdiğinde ise sporcular tarafından Atatürk posteri ile Türk Bayrağı açıldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her hangi bir organizasyonun düzenlenmediği Erzurum'da vatandaşlar, evlerinin balkonları ve pencereleri ile bulundukları alanlarda coşkuya ortak oldu.

Erzincan'da valiliği önünde düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi, kent genelinde kahramanlık türküleri çalındı.

Kars'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Şehir Stadyumunda düzenlenen programda öğrenciler, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin hazırladığı ay-yıldız koreografisi beğeni topladı.

Iğdır'da da Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte gençlik liderleri, genç gönüllüler ve sporcular, Kışla Semt Sahasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer'in katılımıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Ağrı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda düzenlenen programda öğrenciler, Türk bayrakları ve Atatürk posteri açarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Ardahan'da ise 80. Yıl Cumhuriyet Stadyumunda bir araya gelen Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve ilgililer, İstiklal Marşı'na eşlik etti.