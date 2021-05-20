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- 20 May 2021 - 11:47

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 197. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Show TV’nin gözde yapımlarından olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, sevenlerinin karşısına ara vermeden çıkmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının gerçek yaşam öykülerini konu alan formatı izleyenlerinin bir hayli hoşuna gidiyor. Her yeni bölümde gelişmeleri izleyenleriyle paylaşan Didem Arslan, izleyenlerini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Merakla beklenen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 19 Mayıs’ta neler yaşandı? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme İşte tüm detaylar...

Ali Kurt
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Show TV’nin gözde yapımlarından olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, sevenlerinin karşısına ara vermeden çıkmaya devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının gerçek yaşam öykülerini konu alan formatı izleyenlerinin bir hayli hoşuna gidiyor. Her yeni bölümde gelişmeleri izleyenleriyle paylaşan Didem Arslan, izleyenlerini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Merakla beklenen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 19 Mayıs’ta neler yaşandı? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 20 Mayıs gündemleri neler olacak? İşte Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı hakkındaki tüm detaylar…

Uzun zamandır yayın hayatına devam eden Vazgeçme programı, tecrübeli gazeteci ve sunucu Didem Arslan Yılmaz tarafından sunuluyor. Şüpheli kayıp ve ölüm, ilginç aldatma hikayeleri, çete suçları, nitelikli dolandırıcılık gibi konularda konuklar alan Didem Arslan, izleyenlerinde merak uyandırmayı başarıyor. Yakaladığı ipuçlarıyla gerçeğin peşine ünlü sunucu, konu üzerindeki şaibeleri kısa süre içerisinde kaldırıyor.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 19 Mayıs’ta Neler Yaşandı?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, sevenlerinin karşısına en son 19 Mayıs 2021 tarihinde çıktı. İzleyenlerinin merakla beklediği Musa Çiftçi’nin şüpheli kaybı konusunu ele alan Didem Arslan, yayınlar sayesinde dosyanın cinayet büroya geçtiğini ilan etti, Musa Çiftçi’nin şüpheli kaybıyla ilgili konuşmaya devam eden aile üyelerinden Ziyadin, altınların Zahide’ye verildiğinden herkesin haberi olduğunu söyledi. Uzun zamandır mezarlığa gitmediğini söyleyen Gülsüm ise kanıt olarak aile mezarlıklarının bakımsızlığını gösterdi. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin gündemine bomba gibi düşen ise yeni bir gizli tanık olmasıydı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gizli tanık, 8 ay önce Musa Çiftçi'nin, Hülya, Münevver ve Rahime tarafından zehirlendiğini söyleyerek, kayıp şahsın polise şikayetçi olduğunu iddia etti. Programın başka bir konuğu olan Cevat, önceki bölümlerde eski eşi tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Cevat’a en büyük destek ise kızından geldi. Babasını destekleyen Esma, yayın boyunca annesine ateş püskürdü. Anne kız arasındaki tarla tartışmasının ekranlara yansıması üzerine annenin kızını kesici aletle tehdit ettiği ortay çıktı. Fatoş, bir önceki bölümdeki iddialarıyla tüm Türkiye’yi şaşırtmayı başarmıştı. Fatoş için bu bölüm yüzleşme günüydü. Halil ve Ahmet ile yüzleşen Fatoş, kendisi hakkında ifadeler veren gizli tanığa da bir hayli kızdı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 20 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Ekranların yıldız programlarından olan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme sevenlerinin karşısına 20 Mayıs 2021 tarihinde de çıkmaya devam ediyor. Öldüğü düşünülen şüpheli kayıp Musa Çiftçi’yi ele alacak olan Didem Arslan, Cevat ve Fatoş konularında da yüzleşmeleri devam ettirecek. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, bugün saat 15.15’de Show TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

 

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20 May 2021 - 11:47 - Dizi Fragmanları

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