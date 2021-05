Zuhal Topal'la Sofrada 609. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 20 Mayıs 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 563. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin sevdiği format Zuhal Topal’la Sofrada sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yavaş yavaş finale yaklaşan programında her gün birinci olan bir kişi 15 bin TL alıyor. Her hafta yarışmacılarının değiştiği programda gelinler mutfağa giriyor, kaynanalar ise jüri koltuğunda oturuyor. Kaynanaları sofrasında ağırlayan günün gelini, yemek sonrası puanlarını toparlıyor. Her hafta 5 farklı yarışmacının yarıştığı Sofrada programının final gününde Zuhal Topal’ın verdiği puanlar açıklanıyor. Yeni bölümleri heyecanla beklenen Zuhal Topal’la Sofrada, hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 19 Mayıs Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının sevilen formatlarından olan Zuhal Topal’la Sofrada, sevenleriyle en son 19 Mayıs 2021 tarihinde buluştu. Gelin Tuğçe ve kayınvalidesi Kezban’ın yarıştığı program renkli dakikalara ev sahipliği yaptı. Zuhal Topal’ın 1 9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak başladığı program, hızla devam etti. Koştur koştur alışveriş yaparak güne başlayan Tuğçe, yemeklerini hazırlamak için mutfağa girdi.

Yemeklerini tamamlayan Tuğçe sofrasını kurarak, kaynanaları ağırladı. Program boyunca sık sık kaynanalarla atışan Tuğçe, günün sonunda istediği puanları alamadı. Kaynana Şükran’dan 7, Ayşe’den 6 puan alan Tuğçe; kaynana Hülya ve Derya’dan 4’er puan aldı. Puanlama üzerine Hülya ile tartışan Tuğçe, kaynana Hülya’ya sert sözler söyledi.

Zuhal Topal’la Sofrada 20 Mayıs Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Yeni bölümleri merakla beklenen Zuhal Topal’la Sofrada, sevenleriyle buluşmaya 20 Mayıs 2021 tarihinde de devam ediyor. Şükran Hanım ve gelininin yarışacağı Zuhal Topal’la Sofrada bugünkü yayında renkli dakikalara ev sahipliği yapacağa benziyor. Sevenlerinin dikkatlerini üzerine toplamayı başaran Zuhal Topal’la Sofrada, bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.