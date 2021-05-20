Anneler 149. Bölüm Tek Parça İzle! 20 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Acemi Anneler 149. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Sevenlerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği Anneler, TRT1’in gündüz kuşağı dizileri arasında yer alıyor. 4 genç kadının hayatlarındaki mücadeleleri konu alan Anneler, izleyenlerine hem dram hem komedi sahneleri sunuyor. İzleyenlerinin yeni bölümünü iple çektiği Anneler dizisinde, bir sonraki bölümün konusu merakla bekleniyor. Anneler, hafta içi her gün saat 17.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Anneler Dizisi 148. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1’in sevilen formatı Anneler, sevenlerin karşısına en son 148.bölümü ile çıktı. Jasmin’in Cenk’ten çaldığı ilaç formülü bu bölümün de konuları arasında yer alıyordu. Formülü geri almak için harekete geçen Cenk ve Orhan, Jasmin’e para vaadinde bulundu. Para vaadine kanan Jasmin, buluşmaya gitmeye karar verdi. Yeğeniyle yüzleşmeye hazır olan Orhan, bu bölüm duygusal olarak zor anlar geçirdi. Oğullarıyla arası bozuk olan Dürdane’yi huzur evinden çıkarmak isteyen Melahat, Hayat ile iş birliği içerisine girdi.

Reyhan’a yardım isteyen Beyza, Reyhan’ın durumunu Murat’tan sakladı. Ancak Murat’tan bir şey saklamak Beyza’yı oldukça rahatsız etti. Beyza’yı zor durumda bırakmak istemeyen Reyhan ise evden gitmeye karar verdi. Buna izin vermek istemeyen Beyza, Reyhan’ı ikna etmek için yeniden harekete geçti. Reyhan’ın karar vermesi ise en çok Aysun’un işine yaradı. Sultan’ın kardeşinin yanında olmadığını öğrenen Osman, Ankara’ya gidip Kemal’in evine bakmaya karar verdi.

Anneler Dizisi 149. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Acemi Anneler ismini kısa bir süre önce Anneler olarak değiştiren dizi, kazandığı ilgiden hiçbir şey kaybetmiyor. 149.bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Anneler, fragmanı ile olayların biraz daha karışacağına vurgu yapıyor. Ankara’ya giden Osman’ı karşısında gören Kemal ise fragmanın en vurucu sahnesini oluşturuyor. Anneler bugün saat 17.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.