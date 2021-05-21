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- 21 May 2021 - 10:34

Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 50. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Türkiye’nin moda alanındaki sayılı programlarından olan Doya Doya Moda, All Star sezonuyla izleyenleriyle buluşmaya devam ediyor. 3.sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkan Doya doya Moda All Star, ilk iki sezonun en iddialı yarışmacılarını ağırlıyor. Büyük beden ölçülerine sahip 7 kadının yarışını konu alan Doya Doya Moda programı, haftanın birincisine kolye verirken, haftanın sonuncusuna veda ediyor. İşte tüm detaylar...

Ali Kurt
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Doya Doya Moda All Star 50. Bölüm 21 Mayıs 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8’in sevilen programlarından olan Doya Doya Moda, All Star sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Sevenlerini heyecanlandıran yarış büyük beden ölçülerine sahip 7 kadın arasında geçiyor. Günün konseptine, bütçelerine ve beden ölçülerine uygun giyinmeye çalışan kadınlar, renkli sahneleri ekranlara taşıyor. Haftanın sonuncusu eve veda ederken, haftanın birincisi özel olarak tasarlanmış bir kolyenin sahibi oluyor. Doya Doya Moda All Star, hafta içi her gün saat 13.00’da izleyenlerinin karşısına çıkıyor.

Doya Doya Moda All Star 20 Mayıs Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu, Kim Elendi?

Doya Doya Moda All Star, sevenlerinin karşısına en son 20 Mayıs 2021 tarihinde çıktı. Pandemi tedbirleri kapsamında yarışmacılar alışverişini Doya Doya Moda All Star evinin bahçesinde yapmaya başladı. Bu da elbise seçeneğinin azalmasına ve rekabetin artmasına neden oldu. Günün konseptini açıklayan jüri üyeleri, yarışmacıları bir hayli sevindirdi. Doya Doya Moda All Star 20 Mayıs günü konsepti “yazlık şık mekanda şık bir davete gidiyorum” oldu.

Alıverişini tamamlayan yarışmacılar podyumdaki yerini aldı. Stilleriyle haftanın elemesine bir kala puanlarını toparlayan kızlar, puan tablosunu alt üst etmeyi bugün de başardı. Hafta başı yarışmaya dahil olan Rabia, iddiasını bir türlü ortaya koyamadı ve bugün de 12 puan seviyesinde kaldı. Aldığı puanla sevenlerini üzen Birben, günün sonunculuğunu 7 puan ile elde etti. Dünün birincisi Özde ise 20 tam puan alarak, sırasını kimseye kaptırmadı. Doya Doya Moda All Star 20 Mayıs puan durumunun tamamı ise şöyle:

  • Özde Karacan 20
  • Emel Başkan 13
  • Su Baher 18
  • Betül Böçkün 19
  • Ferdanur Başaran 14
  • Birben Coşkun 7
  • Rabia Ağca 12

Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Televizyon ekranlarının iddialı yapımlarından olan Doya Doya Moda All Star, 21 Mayıs 2021 tarihinde sevenlerinin karşısına çıkmayı planlıyor. Yine kıran kırana bir yarışa ev sahipliği yapacak olan program, bugün eleme gününü gerçekleştiriyor. İzleyenler tarafından kimin eleneceği büyük bir merakla beklenirken, kolyeyi kimin alacağı da ilgiyle takip ediliyor. Doya Doya Moda All Star, bugün, saat 13.00’da izleyenlerinin karşısına TV8 ekranları aracılığıyla çıkıyor.

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21 May 2021 - 10:34 - Dizi Fragmanları

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