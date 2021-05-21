Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 198. Bölüm Full İzle! 21 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 21 Mayıs 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ele aldığı konularla izleyenlerinin ilgisini üzerine çekmeyi başaran Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme sevenlerinin karşısına canlı yayını ile çıkmaya devam ediyor. İlginç konuklarıyla Türkiye’nin gündemine oturmayı başaran Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, gerçeklerin peşine düşüyor. Şüpheli kayıp ve ölüm gibi konulardaki sis perdesini kaldırmaya çalışan Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, sevenlerinin bir sonraki bölümü merakla beklemesini sağlıyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı, hafta içi her gün, saat 15.15’de Show TV ekranları aracılığıyla sevenleriyle buluşuyor.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 20 Mayıs’ta Neler Yaşandı?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı sevenlerinin karşısına en son 20 Mayıs 2021 tarihinde çıktı. Fatoş ve Osman arasında yeni olayların ortaya çıktığı bu bölümde, konuklar gerçeklerle yüzleşmeye devam etti. Özge isminde bir tanığın canlı yayına bağlandığı bu bölümde, Osman’ın kendi gelinini evden kovduğu iddia edildi. Osman ise hakkındaki tüm iddiaları reddederek, her şeyin Fatoş’un ayarladığına dikkat çekti.

180 bin TL dolandırıldığını iddia eden Fatoş, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Ahmet’e video mesaj yolladı. Esmanur'un annesi ve annesinin sevgilisi tarafından şiddet gördüğü yeni görüntüler ise programa bomba gibi düştü. İzleyenleri ve uzmanları şoke eden bu görüntüler, yeni soruları ortaya çıkardı. 20 yıllık eşinin kendisini hem aldattığını hem de sosyal medya fenomeni olmak için evden ayrıldığını iddia eden Fatih ise anlattıklarıyla izleyenleri bir hayli şaşırttı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 21 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Ekranların merakla takip edilen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, izleyicileriyle 21 Mayıs 2021 tarihinde buluşuyor. Musa Çiftçi’nin şüpheli kaybını ele almaya devam edecek olan Didem Arslan’ın diğer konularındaki tarafları yüzleştireceği düşünülüyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, hafta içi her gün olduğu gibi bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarından canlı yayınlanıyor.