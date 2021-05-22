Survivor 2021 Tek Parça 22 Mayıs 2021 Cumartesi 92. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı

Survivor 2021 92. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Survivor, tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de yayınlanmaya devam ediyor. Bir hayatta kalma mücadelesini konu alan yarışma, tüm oyuncuların ada hayatında yaşadığı anları ekranlara taşıyor. Yarışma parkurunun zorluklarıyla sıkça adından bahsettiren Survivor’ın Türkiye’de 2021 sezonu şu an yayın hayatına devam ediyor. Ünlüler ve gönüllerinin yarıştığı bu sezon, birleşme partisinden bu yana maviler ile kırmızıların yarışına ev sahipliği yapıyor. Yoğun bir ilgiyle takip edilen Survivor 2021, haftanın 6 günü TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

Survivor 20 Mayıs’ta Ne Oldu? Kim Kazandı? Survivor 20 Mayıs Market Oyununu Kim Kazandı?

Survivor 2021 hayranlarının karşısına en son 20 Mayıs 2021 tarihinde çıktı. İki takım arasındaki kıyasıya rekabeti ekranlara taşıyan Survivor 2021, bu bölümüyle 20. haftanın sonuna gelmek üzereydi. Erzak ve hafıza oyunu için parkura çıkan mavi ve kırmızı takım, yarışa avantaj etabıyla başladı. Erzak oyununun ödülü; hamburger, patates kızartması ve market erzağı iken; hafıza oyununun ödülü akşam yemeği ve tablet olarak ilan edildi. Avantaj parkurunda ter döken iki takımın kazananı maviler oldu. Avantaj oyunun ardından parkura avantajlı başlayan Mavi takım hız kesmeden oyuna devam etti.

Oyuncuları bekleyen zorlu parkur, bu sezon ilk kez oyuncuların karşısına çıkıyordu. Kıran kırana bir yarış sergileyen oyunu 10-8 skor ile mavi takım kazandı. Hafıza ödül oyununda her takımdan birer kişi yarışma için seçildi. Sembolleri yerlerine dizmeye çalışan yarışmacılar, büyük bir çaba gösterdi. Kırmızı takım için yarışan Aleyna’nın rakibi Mavi takımın dişli isimlerinden olan Dora’ydı. 9-6 üstünlük ile oyunu kazanan Dora, takımına ödülü de getirmiş oldu. Oyuncular arasında yaşanan gerginlik ise izleyenlerinin gözünden kaçmadı.

Survivor 22 Mayıs 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı

Survivor, 1 günlük aranın ardından 22 Mayıs 2021 tarihinde de sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dokunulmazlık için yaraşacak olan iki takım, günün sonunda ada konseyine çıkacak. İki takım arasında gerilimin arttığı bu hafta, kimin eleneceği ise izleyicisi tarafından merakla beklenecek. Survivor 2021 yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.