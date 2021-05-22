Teşkilat Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 23 Mayıs 2021 Teşkilat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 12. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Seyircisinin karşısına 7 Mart 2021 tarihinden bu yana çıkan Teşkilat, Tims&B Yapım imzalı olarak ekranlara geliyor. Büyük bir ilgi gören Teşkilat dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal ve Mesut Akusta gibi tecrübeli oyuncular yer alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu alan dizi, özel bir ekibin oluşturulması ile başlıyor. Ülkesi için kendi hayatlarını hiçe sayan bu ekip, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın en iyilerinden seçiliyor. Tüm istihbaratı toplamak için görünmez olmayı kabul eden ekip, 7 kişiden oluşuyor. Bol aksiyon ve gerilim içeren Teşkilat, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Teşkilat Dizisi 11. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranların sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Teşkilat, sevenlerinin karşısına en son 11.bölümü ile çıktı. Ceren’in Kasım’ı aradığı bu bölümlerde; Fadi seçimlerdeki en büyük rakibi Kasım’ın peşine düştü. Fadi’nin güvenini kaybettiğini düşünen Leyal, ondan habersiz harekete geçti ve Ceren’e Kasım’ı bulmasını söyledi. Ceren’in Kasım’ı bulup bulamayacağı merakla beklenirken, Gürcan ilk saha görevine gitti.

Fadi’ye ulaşmak için büyük bir çaba harcayan ekibe Gürcan da katıldı. Pınar ve Hakkı‘nın, Paris’e giderek Fadi’nin oğlunun peşine takılacağı plan uygulanmaya başladı. Fadi’ye bir sürpriz hazırlayan ekip, Fadi’nin oğlu Amir’e ulaşabilmek için harekete geçti. Sahte kimlikle Amir’in yönettiği sosyal medya şirketinde işe giren Pınar, Amir’i etkilemeyi başardı. Fadi’nin Paris’te olduğunu öğrenen ekip ona güzel bir sürpriz hazırlamak için kolları sıvadı.

Teşkilat Dizisi 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1’in fenomen yapımı haline gelinen Teşkilat dizisi 12.bölüm fragmanını sevenlerinin beğenisine sundu. Fragmanda; ekip içerisinde sorunlar başlarken, Fadi’nin ekibi zorladığı görülüyor. Kalenin tehlikeye düştüğü bu bölümde plan içerisindeki plan kahramanları kurtarabilecek mi sorusunun cevabını izleyici merakla bekliyor. Teşkilat 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.