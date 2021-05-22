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- 22 May 2021 - 13:03

Tozkoparan İskender 24. Bölüm Full İzle! 23 Mayıs 2021Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Türkiye’nin fantastik türündeki nadir dizilerinden biri olan Tozkoparan İskender, seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. TRT1’in sevilen dizisi olan Tozkoparan’ın devamı niteliğinde çekilen dizi, her pazar saat 17.00’da ekranlara geliyor. İskender’in çocukluk halinin peşine düşen kahramanlar, sevenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. İzleyicisinin merakla beklediği Tozkoparan İskender dizisi 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tozkoparan İskender dizisi 23. bölümde neler yaşandı?

Ali Kurt
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Tozkoparan İskender 24. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1’in yeni sezon dizilerinden olan Tozkoparan İskender, 2 Ocak 2021 tarihinden bu yana izleyenleriyle buluşmaya devam ediyor. Tozkoparan’ın ikinci kısmı olarak görülen dizi, bir devam niteliği taşıyor. Fotoroman Film Yapım imzalı olan Tozkoparan İskender; macera, tarih ve komediyi bir arada sunuyor. Fantastik bir yolculuğu konu alan Tozkoparan İskender, kahramanların İskender’in çocukluk halini bulmak için gerçekleştirdiği zaman yolculuğu ile başlıyor. İskender’i yeniden okçular tekkesine girmeye ikna etmek zorunda olan kahramanlar, çetin bir mücadelenin içerisine giriyor. Çıktıkları macerada sürekli karşılarında olan Venedik casusu Cihangir (Giovanni) ise işleri karıştırmayı ihmal etmiyor. Tozkoparan İskender, her Pazar saat 17.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Tozkoparan İskender Dizisi 23. Bölümde Neler Yaşandı?

İzleyicisinin severek takip ettiği Tozkoparan İskender, ekranlara en son 23.bölümü ile geldi. İskender’in yaptığı atışı tam 12’den vurması tüm salonun dikkatini çekmesine neden oldu. Kasırga takımı ve Savaş hocanın dikkatini çeken bu durum birtakım soruların sorulmasını sağladı. Durumdan sıyırmak isteyen İskender ise konuyu Kasırga’nın yaptığı hileye çevirmeye çalıştı.

Taşın izini bulan Giovanni, taşı almak için 1 milyon ödemesi gerektiğini fark edince, parayı vermeden taşı alabileceği bir yol bulmaya çalıştı. Vecihi sayesinde taşın peşine düşen Tozkoparanlar, Kasırga takımının Mavi Ay’ı yakın takibe aldığından habersizdi. Durumu fark eden Mavi Ay takımı, İskender’in sırrının ortaya çıkmaması için yanlış ipuçları bırakmaya başladı. Ancak İskender’in geçmişte kaybolabileceği fikri, takımın tamamını germeye başladı. Bunun üzerine harekete geçen ekip, İskender’in nişan taşına bakmak için ormana gitti. Ancak gördükleri hem ekibi hem de izleyenleri bir hayli şaşırttı.

Tozkoparan İskender Dizisi 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Fantastik olaylarıyla izleyenlerini içerisine çekmeyi başaran Tozkoparan İskender, 24.bölüm fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Mavi Ay takımının Kasırga takımına karşı İskender’siz yarıştığı bu bölümde heyecan zirveye tırmanıyor. İskender’in annesiyle yüzleşmesi ise izleyenleri bir hayli meraklandırıyor. Tozkoparan İskender yeni bölümüyle 23 Mayıs 2021 tarihinde saat 17.00’da sevenlerinin karşısına çıkıyor.

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22 May 2021 - 13:03 - Dizi Fragmanları

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