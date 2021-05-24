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- 24 May 2021 - 11:51

Anneler 151. Bölüm Tek Parça İzle! 24 Mayıs 2021 Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Gündüz kuşağının sevilen dizilerinden olan Anneler, TRT1 ekranları aracılığıyla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. 4 kadının hayatlarındaki dramı konu alan dizi, sevenlerine duygu dolu sahneler sunuyor. Komedinin dramla harmanlandığı Anneler dizisi eğlenceli sahneleriyle de sevenlerini keyiflendiriyor. Yeni bölümü merakla beklenen Anneler dizisi 151. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Anneler dizisi 150. bölümde neler yaşandı? İşte Anneler dizisi hakkındaki tüm detaylar…

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Anneler 151. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1’in sevilen dizisi Acemi Anneler, yeni ismiyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Anneler adıyla izleyici karşısına çıkan dizi, 19 Ekim 2020 tarihinden bu yana seyircisiyle buluşuyor. Aile ve dram türündeki içeriğiyle seyircisini ekrana kilitleyen Anneler, eğlenceli sahneleriyle de gönüllerde taht kurmayı başarıyor. Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Üçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Anneler, 4 kadının hayatlarındaki zorlukları ele alıyor. Yayın saatinde de ufak bir değişikliğe giden yayıncı kuruluş, Anneler dizisini artık saat 17.00’da yayınlıyor. Anneler, hafta içi her gün saat 17.00’da TRT1 ekranlarından izleyicisiyle buluşuyor.

Anneler Dizisi 150. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranların sevilen dizisi Anneler, hayranlarının karşısına en son 150.bölümü ile çıktı. 24 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan Anneler dizisinin 150.bölümünde Dürdane ile Hayat arasındaki buzlar çözülmeye başladı. Hayat’ı yanına çağıran Dürdane, geçmişte Jasmin’in sözlerine kanarak kalbini kırdığı için Hayat’tan özür diledi. Ancak Dürdane’nin Hayat ve Cenk’i kardeş gibi görmesi ikilinin ilişkisini biraz karıştırdı. Bunun üzerine Tarık’ın sözünü dinleyen Cenk, annesine Hayat’ı sevdiğini söylemekten vazgeçti.

Kainat’ı ve şirketini kurtarmaya çalışan Orhan, bir plan hazırlamıştı. Kainat’ın hafızasını yerine getiren Orhan, Kainat’ı oğluyla barıştırdı. Seda’nın da yardımını alan Orhan, Hakan’ın Kainat’ı çökertme planlarını suya düşürdü. Osman’ın Sultan’ı bulması Sultan’ı ve Kemal’i darmaduman etti. Dağılan anne oğul izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sultan’a oğlu ile kocası arasında seçim yapması gerektiğini söyleyen Osman ise işlerin karışmasına neden oldu. Sultan’ı büyük bir çıkmaza sokan bu durum, Sultan’ın tercihinin merak edilmesine neden oldu.

Anneler Dizisi 151. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1’in gözde dizilerinden olan Anneler, izleyicisinin karşısına 24 Mayıs 2021 tarihinde de çıkmaya devam ediyor. 151.bölümü ile ekranlara gelecek olan Anneler dizisinin yayınlanan fragmanı ise bir hayli ses getiriyor. Cenk’in Hayat’a evlenme teklifi yaptığı bu bölümde seyirciyi yürek ısıtacak sahneler bekliyor. Anneler bugün saat 17.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor

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24 May 2021 - 11:51 - Dizi Fragmanları

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