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- 24 May 2021 - 12:17

Çukur 4.Sezon 37. Bölüm Full İzle! 24 Mayıs 2021 Çukur 4.Sezon 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur, yavaş yavaş ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 4.sezonuyla seyirci karşısına çıkan Çukur, bir haftalık molanın ardından yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Finale son 3 kala ekranlara gelecek olan Çukur’un final bölümü izleyenleri bir hayli meraklandırıyor. Giderek final bölümüne yaklaşan Çukur dizisi 4. sezon 37. bölümü fragmanı yayınlandı mı? Çukur dizisi 4. sezon 36. bölümde neler yaşandı? İşte Çukur dizisi hakkındaki tüm ayrıntılar…

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Çukur 4. Sezon 37. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

İstanbul’da bir mahallenin ve mahalleyi idare eden Koçovalı ailesinin yaşamını konu alan Çukur, 23 Ekim 20217 tarihinden bu yana yayın hayatına devam ediyor. İzleyenleriyle 4.sezonuyla buluşan Çukur, sezon sezonunda ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Final tarihini belirleyen yapım ekibi, 3 bölüm sonra seyircisine veda ediyor. Hal böyle öyle olunca Çukur’un yeni bölümleri ve final bölümü izleyenleri tarafından bir hayli merak ediliyor. 4 sezondur reyting tahtından kimsenin indiremediği Çukur’un başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili ve Damla Sönmez gibi usta oyuncular yer alıyor. Çukur her pazartesi saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 36. Bölümde Neler Yaşandı?

Bayram nedeniyle ekranlara bir hafta mola veren Çukur dizisi, izleyicisinin karşısına en son 4.sezon 36.bölümü (128.bölüm) ile çıktı. Finale 4 kala hayranlarını selamlayan Çukur’un bu bölümünde Celasun ve Karaca’ya gerçekte ne olduğu ortaya çıktı. İdris Koçovalı’nın en yakın arkadaşı Emmi’yi toprağa veren Koçavalılar ve Çukur, ölüm acılarını art arda yaşamaya devam etti. Bu bölümde mahalleye yas hakimken, izleyenleri duygu yüklü sahneler bekliyordu.

Cumali Amca hakkındaki her şeyi öğrenen Vartolu, bir iç hesaplaşma sürecine girdi. Yaşanan olaylardan kendini sorumlu tutan Vartolu Saadettin, yaşadıklarının bedelleriyle tek tek yüzleşti. Koçavalılar bir kez daha aile olmanın sınavını verirken, Amca’nın kendini kurtarmak için devreye soktuğu plan bir hayli ilgi çekiciydi. Giderek yaklaşan hesaplaşma günü sebebiyle son bulmayan aksiyon sahnelerini art arda getiren Çukur, izleyenlerinin nefeslerini tutmasını sağladı.

Çukur Dizisi 4. Sezon 37. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Finali heyecanla beklenen Çukur, 4.sezon 37.bölümü (129.bölüm) ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Finale 3 kala ekranlara gelecek olan Çukur, paylaştığı 4.sezon 37.bölüm fragmanı ile izleyenlerinden bir hayli ilgi görüyor. Efsun ve Yamaç’ın evlendiği yeni bölümde, Medet ve Vartolu arasındaki buzlar eriyor. Amca oyuna yeni bir oyuncu sokarken, Cumali’nin “Son bir kurşun kaldı” çıkışı izleyenlerinin merakını uyandırıyor. Çukur, bu akşam saat 20.00’da sevenlerinin karşısına çıkıyor.

 

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24 May 2021 - 12:17 - Dizi Fragmanları

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