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- 26 May 2021 - 22:51

Anneler 153. Bölüm Tek Parça İzle! 26 Mayıs 2021 Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

TRT1’in gündüz kuşağı dizisi olan Anneler, yeni ismi ve yeni saatinde hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Yaptığı radikal değişikliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Anneler, ele aldığı konuyla da seyircisini ekrana kilitliyor. İlgiyle takip edilen Anneler, dört farklı yaşam biçimi olan kadının hayatlarındaki zorluklar ve kadınların birbirilerine olan desteğini konu alıyor. Yeni bölümleri merakla beklenen Anneler dizisi 152. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Anneler 153. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Acemi Anneler ismini mayıs ayı başında değiştiren yayıncı kuruluş, diziyi Anneler adında yayınlamaya devam ediyor. İsim değişikliğinin neden yapıldığına dair bir açıklama yapılmazken, dizinin yayın saatindeki değişiklik de hayranlarının gözünden kaçmıyor. Önceleri saat 15.00’da ekranlara gelen Anneler, artık saat 17.00’da seyirci karşısına çekiyor. Radikal değişikliklerle gündemden düşemeyen Anneler dizisi, ele aldığı konuyla da seyircisinin ilgisini bir hayli çekiyor. Dört kadının yaşam mücadelesini konu alan Anneler dizisinin başrollerini Begüm Topçu, Merve Üçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk paylaşıyor. Yeni bölümlerinin merakla beklendiği Anneler, hafta içi her gün, saat 17.00'da TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Anneler Dizisi 152. Bölümde Neler Yaşandı?

Anneler dizisi sevenlerinin karşısına en son 152.bölümü ile çıktı. İzleyenlerinin bir hayli üzen bu bölüm, Hayat’ın Cenk’in evlilik teklifine cevap vermemesiyle başladı. Teklifi kabul etmeyi çok isteyen Hayat, bunca kalp kırıklığı ve mutsuzluğun üstüne yuva kurmak istemediğini söyledi. Cenk, ise bu evliliğe herkesi ikna edeceğine dair Hayat’a büyük bir söz verdi. Hayat ve Cenk arasındaki ilişkiyi öğrenen Aliye, Hayat’ı Cenk’ten uzak tutmak ve onu başkası ile evlendirmek için harekete geçti.

Anneler dizisinin bu bölümünde Aysun’un yapmış olduğu plan işe yaramaya başladı. Aysun’dan karısı ve kızının Beyza’da olduğunu öğrenen Demir, Reyhan’ın yerini öğrenmek için Beyza’yı takip etmeye başladı. Ortalığın ne zaman karışacağı merakla beklenirken, Sultan tercihini oğlundan yana kullandı. Bunu kabullenemeyen Osman, Sultan’ı zorla götürmek için harekete geçti. Orhan’ın abisinden kalan borç sebebiyle Sevda’nın evine gelen haciz bu bölümün en çok konuşulan konuları arasındaydı. Kendisine aile olan Orhan, Sevda ve çocuklar için borcu ödeyen isim ise Kainat oldu.

Anneler Dizisi 153. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Anneler dizisi yeni saatinde izleyenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Henüz 153.bölüm fragmanını yayınlamayan Anneler, bugün yok mu sorusunun sorulmasına neden oldu. Ancak TRT1’in yayın akışında Anneler’i gören izleyenler endişelerinin yersiz olduğunu anladı. Anneler yeni bölüm fragmanının gün içerisinde izleyenleriyle paylaşması bekleniyor.

 

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26 May 2021 - 22:51 - Dizi Fragmanları

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