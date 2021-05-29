Payitaht Abdülhamid 153. Bölüm Full İzle! 28 Mayıs 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Payitaht Abdülhamid 153. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Tarihi hikayesi ile Osmanlı devletinin en zor dönemlerinden birisine ışık tutan Payitaht Abdülhamid yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. TRT 1 ekranlarında saat 20.00’de izleyici ile buluşacak olan Payitaht Abdülhamid’in yeni bölümü yine önemli gelişmelere konu olacak. Bülent İnal’ın başrolünde oynadığı dizinin yeni bölümünde çok konuşulacak olaylar ekrana gelecek. Abdülhamid’in karşı karşıya kaldıkları hakkında atacağı adımlar merakla beklenirken yeni gelişmelerin sonuçları da izleyiciler ile paylaşılacak.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 152. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT 1 ekranlarında uzun yıllardır devam etmekte olan dizinin en son bölümü geçen hafta ekranlara geldi. Merakla takip edilen dizinin son bölümünde yine çok konuşulacak olaylar yaşandı. Abdülhamid’in yine düşmanları ile verdiği mücadelenin ekrana taşındığı en son bölümde İngiltere Kralı Edward ile Rus Çarı Nikolay Osmanlı devletini parçalamak için plan yaptılar. Reval’de bir araya gelen iki hükümdar artık Osmanlı’yı hasta adam olarak görmektedir. Osmanlı’nın topraklarının kendileri arasında paylaşılması gerektiğini düşünen iki hükümdar, bunu gerçekleştirmek için ortak hareket etmeye karar verir. Ancak onların bilmedikleri bir durum da yaşanmaktadır. Abdülhamid’in hafiyeleri de toplantıda bulunmaktadır ve toplantının detaylarını padişaha ulaştırırlar. Bu durumda yeni kararlar almak gerektiğinin farkına varan Abdülhamid’in ise ne yapacağı merak konusu olmuştu. Diğer yandan Mary, kendisini ele vermesin diye Victor’u kurtarmaya çalışmış ve Saliha da Mary’i hareme davet ederek hata etmiş olduğunu fark etmişti. Mary’nin yapmış olduğu haber ise herkesin tedirgin olmasına yol açmıştı. Diğer yandan Aliye de kendisinden saklanmakta olan büyük sırrı öğrenerek şaşkınlığa uğramıştı. Reval görüşmelerinde ise iki ülkenin almış oldukları kararların bir an önce uygulamaya geçirilmesi sonucu çıkmıştı. Ancak iki hükümdar kendileri arasında da anlaşma sağlamayacaklarını görüşmenin sonunda anlayacaklar ve bu sefer farklı bir taktik denemeye karar vermişlerdi.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 153. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

En son bölümde özellikle Avrupalı devletlerin aldıkları karar sonucunda büyük bir sorunun ortaya çıkması sonucunda Abdülhamid’in alacağı kararlar büyük bir merakla bekleniyor. Heyecanla beklenen dizinin yeni bölümü saat 20.00’de TRT1 ekranlarında olacak.