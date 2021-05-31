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- 31 May 2021 - 14:01

Yasak Elma Dizisi 113. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle! 31 Mayıs 2021 Yasak Elma 113. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle!

Entrika ve komediyi bir araya getirmeyi başaran Yasak Elma, sezon finali ile seyircisinden ayrıldı. Yeni sezon için kısa bir mola veren Yasak Elma, her zaman olduğu gibi sezon finaliyle de çok konuşuldu. Ender ve Yıldız’ın düştüğü durumdan nasıl kurtulacağını merak eden izleyici, Yasak Elma’nın yeni sezonunu araştırmaya başladı. Yasak Elma dizisi 110. bölümde (sezon finali) neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 111. bölüm yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

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Yasak Elma Dizisi 103. Bölüm (Sezon Finali) FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV’nin en gözde yapımlardan biri olan Yasak Elma, yayınladığı son bölümüyle ekranlara kısa bir mola verdi. Yeni sezona hazırlık için ekranlardan ayrılan Yasak Elma, 4.sezonunun da sonuna geldi. Yeni sezon için onay alıp almadığı merak edilen Yasak Elma’nın akıbeti hayranları tarafından sorgulanmaya başladı. Med Yapım imzalı olan Yasak Elma, ele aldığı hikayenin entrika ve komedi yanlarıyla izleyicisinden geçerli not almayı 4.sezonunda da başardı. 4.sezon finaliyle de çok konuşulan Yasak Elma, Yıldız ve Ender’in maceralarının nasıl sonuçlanacağı merak ettirmeye başladı.  

Yasak Elma Dizisi 110. Bölümde (Sezon Finali) Neler Yaşandı?

Sezon finaliyle ekranlardan ayrılan Yasak Elma dizisi seyircisinin karşısına en son 110.bölümü ile çıktı. Araları yeniden normale dönen Kaya ve Ender’in ilişkilerinde aldığı karar izleyenleri bir hayli şaşırttı. Bölüm başına aralarında gerilme ile başlayan Ender ve Kaya, bölümün sonunda yeniden evlenmeye karar verdi. Yıldız ile yüzük seçmeye çıkan Kaya, Ender’e sürpriz yapmak için hazırlanırken, Ender’in karşı sürpriziyle karşılaştı. Çift sevenlerine güzel bir vedayla ekran molasına çıktı.

Hasan Ali’nin şirket hisselerini değersizleştirdiğinden şüphelenen Kaya, konuyu Ender ile paylaştı. Bir plan yapan Ender ve Kaya, Yıldız’ın yardımını istedi. Kendi oğlunun hisseleri için harekete geçen Yıldız, Hasan Ali’nin telefonunu almayı başardı. Ancak telefonu geri koyarken Caner’in Hasan Ali’nin adamına yakalanması planın suya düşmesine neden oldu. Yeni bir plan hazırlayan Ender ve Yıldız, hiç tahmin edemedikleri bir patlamanın içerisine düştü.

Yasak Elma Dizisi 111. Bölüm Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sezon finalinde Yıldız ve Ender’in evde gerçekleşen bir patlamanın içerisinde kalması, izleyenleri bir hayli meraklandırdı. Yıldız ve Ender’in akıbetini merak eden izleyeneler, Yasak Elma’nın yeni sezon fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Henüz bir fragman yayınlamayan Yasak Elma dizisinin Eylül ayında 5.sezonuyla yayın hayatına devam etmesi bekleniyor.

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31 May 2021 - 14:01 - Dizi Fragmanları

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