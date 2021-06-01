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- 01 Haz 2021 - 11:20

Anneler 157. Bölüm Tek Parça İzle! 1 Haziran 2021 Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! (Acemi Anneler İsim Değiştirdi)

TRT1’in büyük bir ilgiyle takip edilen Acemi Anneler dizisi, bir müddettir Anneler adıyla yayın hayatına devam ediyor. Dört kadının karşılaştıkları zorlukları ele alan Anneler dizisi, Beyza’nın karşılaştığı Aysun engeliyle daha da heyecanlı hale geliyor. Dram tadında bir içerik sunan Anneler, kalpleri ısıtacak aşk hikayeleriyle de izleyenlerini büyülüyor. İlgiyle takip edilen Anneler dizisi 156. bölüm içerisinde neler yaşandı? Anneler dizisi 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

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Anneler 157. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Mayıs ayından bu yana Anneler adıyla ekranlara gelen Acemi Anneler, 19 Ekim 2020 tarihinden beri TRT1 ekranlarından yayınlanıyor. Birbirinden farklı dört kadının yaşamındaki zorlukları konu edinen Anneler’in başrollerinde Begüm Topçu, Merve Üçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk yer alıyor. Dram ve aşk türünde içerik sunan Anneler, konusu itibariyle gerçekçi bulunduğu için bir hayli seviliyor. Son zamanlarda Aysun’un Beyza’dan Ecrin’i alma planlarını izleyen Anneler izleyicileri, merakla sonucu bekliyor. Heyecanla beklenen Anneler dizisi hafta içi her gün saat 17.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Anneler Dizisi 156. Bölümde Neler Yaşandı?

Anneler dizisi izleyenlerinin karşısına en son 156.bölümü ile çıktı. Bir önceki bölümde Hayat ve Aliye’ye söz veren Cenk, son bölümde verdiği sözü tutmak için harekete geçtiği. Hayat ile olan evliliklerine herkesi ikna edeceğini söyleyen Cenk, işe Orhan’dan başladı. Orhan’ın rızasını almak için yanına giden Cenk, Orhan’ın beklenmedik cevabıyla şaşkınlığa uğradı. Orhan her şeyden habersiz çocukları ile vakit geçirirken; Sevda içindeki şüpheleri gidermek için harekete geçti.

Aysun’la ilgili şüphelerini gidermek için onunla konuşmaya giden Sevda, Aysun’un Ecrin’in annesi olduğunu öğreneceğini henüz bilmiyordu. Beyza ve Murat ise kendilerine dava açan Ecrin’in biyolojik annesine ulaşacakları bir yol aramaya başladı. Sultan’ı eve geri döndürmek için boşanma resti çeken Osman, hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı. Başlangıçta allak bullak olan Sultan, ani bir şekilde kendisini toparladı. Görümcesi Hanife ile düğün alışverişine çıkan Melahat ise seyirciye keyifli anlar yaşattı.

Anneler Dizisi 157. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Anneler dizisi bugün ekranlara gelecek olan 157.bölüm fragmanını yayınladı. Fragmana göre Anneler dizisinin yeni bölümünde Ecrin’in annesinin Aysun olduğu yavaş yavaş netlik kazanacak. Sevda’yı doktorla konuşurken duyan Murat da Aysun ile Ecrin arasındaki bağı öğrenecek. Sultan’ın boşanma kararı herkesi şoke ederken, bu karar yavaş yavaş çevreye yayılmaya başlayacak. Sevda’nın ani fenalaşmasının sebebi ise izleyenleri bir hayli meraklandıracak. Anneler, bugün saat 17.00’da TRT1 ekranlarında olacak.

 

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01 Haz 2021 - 11:20 - Dizi Fragmanları

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