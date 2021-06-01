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- 01 Haz 2021 - 11:35

Survivor 2021 Tek Parça İzle! 1 Haziran 2021 Perşembe Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Dünyanın en çok izlenen yarışması olan Survivor, 2021 sezonuyla Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı Survivor 2021, kıyasıya rekabeti ekranlara taşıyor. Survivor, zorlaşan parkuru ve oyuncular arasındaki gerilimleriyle seyircisini ekran başına kilitliyor. İlgiyle takip edilen Survivor Türkiye 31 Mayıs’ta neler oldu, sembol ödülü oyununu hangi takım kazandı? Survivor Türkiye 1 Haziran tanıtımı yayınlandı mı, adaya veda eden isim kim olacak? İşte tüm detaylar…

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Survivor 2021, 1 Haziran 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Survivor 2021, tüm heyecanıyla tam gaz yayın hayatına devam ediyor. Haftanın 6 günü TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor 2021, kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesini seyircisinin ekranlarına taşıyor. Haftanın ödülüyle nefesleri kesen Survivor 2021, yaklaşan final heyecanıyla seyircisini ekran başına kilitliyor. Zorlaşan parkurlar ve gerilen diyaloglarla birleşen oyuncu performansları heyecanı ikiye katlıyor. Tüm Türkiye 2021 yılının Survivor şampiyonunu beklerken, yarışmacılar da kupayı kaldırmak için kıran kırana mücadele veriyor. Survivor’un yeni bölümleri saat 20.00’da ekranlara geliyor.

Survivor Türkiye 31 Mayıs’ta Neler Oldu, Sembol Ödülü Oyununu Hangi Takım Kazandı?

Survivor 2021’i sevenlerinin karşısına en son 31 Mayıs 2021 tarihinde çıktı. Ödül ve sembol oyununun oynandığı Survivor 2021’de bir kez daha nefesler tutuldu. Ödül oyununun sonunda kazanan takımın helikopterle Costanza'ya gideceğini öğrenen yarışmacılar, sevinçten deliye döndü. Lüks villada akşamı geçirecek olan kazanan takımı, yemek ve canlı müzik eğlencesi bekliyordu. Yamaç paraşütünü de barındıran ödül oyunu, kıyasıya bir rekabetin parkura yansımasına sağladı. Yarışın sonunda ödülü kazanan takım ise maviler oldu.

Haftanın ilk sembol yarışı da Survivor 2021’in dünkü yayınında oynandı. Yarışmacıların bireysel olarak oynadığı sembol oyunu, izleyicinin bir kez de nefeslerini tutmasını sağladı. Her bir sembolün önemli olduğu finale eli boş gitmek istemeyen yarışmacılar, tüm çabalarını oyunda sergiledi. Kadınlarda sembol oyununu kazananı Aleyna Kalaycıoğlu olurken; erkeklerde gülen taraf Batuhan oldu. Kazananların seçtikleri arkadaşlarıyla yiyecekleri sandviç ödülü ise sembolü daha kıymetli hale getirdi. Sandviç yemek için Batuhan İsmail Balaban'ı seçerken, Aleyna Kalaycıoğlu ise Aleyna Çalışkan'ı tercih etti.

Survivor Türkiye 1 Haziran Tanıtımı Yayınlandı Mı, Adaya Veda Eden İsim Kim Olacak?

Survivor 2021, bu akşam 1 Haziran 2021 tarihli yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İletişim oyununun oynanacağı Survivor 2021’de, ödül oyuncuları deliye çevirecek. Yarışmacılara dış dünya ile köprü kurma fırsatı veren oyun, zorlu bir parkurda gerçekleştirilecek. Günün sonunda eleme konseyine çıkacak olan Survivor 2021’in eleme anı yine nefesleri tutturacak. Survivor, bu akşam saat 20.00’da Tv8 ekranlarına gelecek.

 

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01 Haz 2021 - 11:35 - Dizi Fragmanları

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