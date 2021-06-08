Zuhal Topal'la Sofrada 622. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 8 Haziran 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 622. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların sevilen sunucusu Zuhal Topal, Sofrada programını sunmaya devam ediyor. FOX TV’de yayın hayatına devam eden Zuhal Topal’la Sofrada, beş gelin ve kaynanasının kıyasıya rekabetini konu oluyor. Her gün bir gelinin kaynanaları ağırladığı programda Zuhal Topal hem sunuculuk hem de jüri üyeliği yapıyor. Kaynanaların da puan verdiği Zuhal Topal’la Sofrada programı, birincisine 15 bin TL para ödülü hediye ediyor. Zuhal Topal’la Sofrada, hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarına geliyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 7 Haziran Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Seyircisinin karşısına en son 7 Haziran 2021 tarihinde çıkan Zuhal Topal’la Sofrada programında haftanın ilk yarışmacısı gelin Ceylan oldu. Kaynanalara birbirinden lezzetli yemekler hazırlayan Ceylan’ın menüsünde Mantarlı Kestane Çorbası, Taze Bakladan Fava, Kuru Börülceli Enginar Dolması, Arabiata Soslu Ispanaklı Levrek, Hardallı Fırın Patates, Mor Lahana Salatası ve Kadayıflı Fındık Ezmesi vardı.

Günün sonunda Ceylan’ın sofrasında toplanan kaynanalar, tadımın ardından puanlamaya geçti. Günün finalinde kaynanaların verdiği puanlardan çok tatmin olmayan Ceylan, aldığı puanları düşük bulduğunu belirtti. Kaynana Nezahat, Güliser ve Nursen’den 5 puan alan Ceylan, kaynana Elfide’den 6 puan aldı. Günü 21 puanla tamamlayan Ceylan, Zuhal Topal’dan aldığı puanı ise cuma günü hafta finalinde öğrenecek.

Zuhal Topal’la Sofrada 8 Haziran Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

İzleyenlerini eğlendiren Zuhal Topal’la Sofrada programı, 8 Haziran 2021 tarihinde de seyircisinin karşısına çıkacak. Yeni bölümüyle izleyenleriyle olacak olan Zuhal Topal’la Sofrada programında salı günü Elfide ve gelini yarışacak. Puanlama anı ve kaynanaların tartışmalarıyla gündeme oturacak olan Zuhal Topal’la Sofrada programının 8 Haziran 2021 tarihli puan durumu bugün saat 16.00’da FOX TV’de başlayacak olan yeni bölümde belli olacak.