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- 08 Haz 2021 - 07:55

Anneler 162. Bölüm Tek Parça İzle! 8 Haziran 2021 Acemi Anneler Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kadınların hayat mücadelesini ve birbirlerine verdiği desteği ekranlara taşıyan Anneler, seyircisini ilgisini üzerine çekmeyi devam ediyor. Şu an Hayat ve Cenk’in evlilik yolundaki telaşlarını seyircisiyle paylaşan Anneler, yeni bölümlerindeki gelişmeleriyle de çok konuşuluyor. Anneler dizisi 161. bölüm içerisinde neler yaşandı? Anneler dizisi 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, tüm ayrıntılar…

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Anneler 162. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yaşam tarzı olarak birbirinden farklı dört kadının dram dolu hayatlarını ele alan Anneler, kadınlarının birbirine sunduğu destekle seyircisi tarafından bir hayli beğeniliyor. TRT1’in günlük dizisi olan Anneler başrolünü; Begüm Topçu, Merve Üçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk paylaşıyor. Dram dolu hikayenin yanı sıra kalpleri ısıtacak aşk öyküleriyle de ekranlarına taşıyan Anneler, şu sıra Hayat ve Cenk’in evlilik sürecini ekranlara taşıyor. Yeni bölümleri heyecanla beklenen Anneler dizisi hafta içi her gün saat 17.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Anneler Dizisi 161. Bölümde Neler Yaşandı?

Anneler seyircisinin karşısına en son 161.bölümü ile çıktı. Orhan’ın evliliğe razı olmasından sonra Hayat ve Cenk’in düğün tarihi belirlendi ve kız isteme merasimi yapılmasına karar verildi. Ancak Aliye’nin Hayat’ı Cenk’e vermek için bir şartı vardı. O da Orhan’ın kız istemede hazır bulunması ve rıza gösterdiğini herkesin önünde bir kez daha söylemesiydi. Ama yüzüklerin tam takılacağı sırada Orhan ve Tarık dağ başında yolda kaldı, kız istemeye yetişmek için bir araç aramaya başladı. Cenk ve Hayat’ın sözüne hazırlanan Melahat’ın evlenme hayalleri Hanife ile arasında yaşananlar yüzünden suya düşmeye başladı.

Rıza ise Melahat’e sürpriz yaparak, onunla evlenmek için harekete geçti. Melahat ise hastaneden kaçıp Beyza’ya yine bir tuzak hazırlama peşinde olan Aysun’un kirli oyununu açığa çıkardı. Artık Aysun’un tek çaresi Ecrin’i kaçırmak için bir an önce harekete geçmekti. Sultan kendisine ihanet ettiğini düşündüğü Osman’dan bu sefer ayrılmaya kesin olarak karar verdi. Kemal ve Nil Sultan’ın kararının altında yatan nedeni öğrenmek istese de Sultan’ın sırrını bilen tek kişi Seda olarak kaldı.

Anneler Dizisi 162. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Anneler, seyircisinin karşısına 162.bölümü ile bugün çıkacak. Anneler dizisinin 162.bölüm fragmanına göre; Orhan kız isteme merasimine son dakika da olsa yetişecek. Hayat ile Cenk’in evlilik yolundaki ilk adımı böylece resmi olarak atılmış olacak. Aysun yeni planı için harekete geçecek ve Ecrin’i kaçıracak. Anneler, bugün saat 17.00’da TRT1 ekranlarında olacak.

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08 Haz 2021 - 07:55 - Dizi Fragmanları

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